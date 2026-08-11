Що змінилося для українських чоловіків за кордоном

Перевірка військово-облікових документів усе ще залишається необхідною для отримання послуг у консульствах України за кордоном. Проте уряд уточнив правила й визначив, коли людині можуть відмовити в наданні послуги. Про це пише Департамент консульської служби МЗС України.

Зміни врегульовано у Законі України "Про правовий режим воєнного стану", де йдеться: визначено, що чоловіки 18 – 60 років, які хочуть отримати послугу в консульстві за кордоном повинні надати консулу дійсний військово-облікових документ, в тому числі електронний.

Раніше його варто було сформувати не раніше, ніж за 72 години до пред'явлення, але тепер цієї вимоги немає. Головне, щоб е-ВОД був дійсним на момент звернення.

Однак в законодавстві визначено випадки, коли в наданні послуги українцю можуть відмовити. Зокрема, це можливо, якщо електронний військово-обліковий документ виявиться недійсним, або заявник взагалі відмовиться його надати.

Консул звертає увагу на підтвердження актуальності персональних даних. Якщо вони застарілі, то в послузі теж можуть відмовити.

Електронний військово-обліковий документ не потрібно пред'являти:

якщо українець оформлює документи, аби повернутися додому;

якщо консульські дії стосуються дітей, коли другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

якщо консульські дії вчиняються за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

У послугах можуть відмовити

В Міністерстві закордонних справ нагадали, що у випадку, коли людина не може сформувати е-ВОД у Резерв+, їй допомагатимуть саме консульства та посольства.

До кінця цього року МЗС спільно з Міноборони запровадять можливість оновлення даних через консульський облік,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перевірка військово-облікових документів відбуватиметься через систему "е-Консул", яка взаємодіє з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів. При цьому для багатьох адміністративних і консульських процедур актуальність військово-облікових даних стане обов’язковою умовою.

Зауважимо, що проблеми можуть виникнути через технічні збої або некоректні дані можуть впливати на права громадян під час отримання консульських послуг за кордоном.