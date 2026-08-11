Что изменилось для украинских мужчин за рубежом

Однако правительство уточнило правила и определило, в каких случаях человеку могут отказать в предоставлении услуги. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Изменения закреплены в Законе Украины "О правовом режиме военного положения", где говорится: определено, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, желающие получить услугу в консульстве за рубежом, должны предоставить консулу действительный военно-учетный документ, в том числе электронный.

Ранее его следовало оформить не ранее, чем за 72 часа до предъявления, но теперь этого требования нет. Главное, чтобы электронный военно-учетный документ (е-ВОД) был действителен на момент обращения.

Однако в законодательстве определены случаи, когда в предоставлении услуги украинцу могут отказать. В частности, это возможно, если электронный военно-учетный документ окажется недействительным или заявитель вообще откажется его предоставить.

Консул обращает внимание на подтверждение актуальности персональных данных. Если они устарели, то в предоставлении услуги тоже могут отказать.

Электронный военно-учетный документ не нужно предъявлять:

если украинец оформляет документы для возвращения домой;

если консульские действия касаются детей, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

если консульские действия совершаются по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом.

В оказании услуг могут отказать

В Министерстве иностранных дел напомнили, что в случае, если человек не может оформить электронный военно-учетный документ (е-ВОД) в системе "Резерв+", ему будут помогать именно консульства и посольства.

До конца этого года МИД совместно с Минобороны внедрят возможность обновления данных через консульский учет,

– говорится в сообщении.

Напомним, проверка военно-учетных документов будет осуществляться через систему "е-Консул", которая взаимодействует с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. При этом для многих административных и консульских процедур актуальность военно-учетных данных станет обязательным условием.

Отметим, что проблемы могут возникнуть из-за технических сбоев, а некорректные данные могут повлиять на права граждан при получении консульских услуг за рубежом.