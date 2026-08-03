Этот закон отменяет действие предыдущих актов, введенных в 2024 году. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Что известно о документе?

Кабмин принял Постановление № 981. Согласно ему, будет введен механизм ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также проверки военно-учетных документов консулом Украины. Новые правила введут механизм контроля за гражданами, находящимися за рубежом.

Главными задачами реестра будет не только учет, но и идентификация граждан, информационное обеспечение комплектования ВСУ и внедрение военно-учетных документов в электронной форме. Цель изменений – максимальная автоматизация процессов.

Реестр будет формировать материалы о правонарушениях, которыми занимались ТЦК и СП. Ранее они вручную готовили документы об административных правонарушениях.

Однако даже при наличии нарушения правил воинского учета ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Лицо должно быть привлечено к административной ответственности, и должен быть составлен протокол. Только после этого соответствующие сведения можно будет внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. При этом закон не предусматривает внесение в реестр информации о якобы "нарушении правил воинского учета" без необходимого оформления.

Как изменится реестр?

Реестр перестал быть просто базой данных. Теперь он выполняет процессуальную функцию и автоматически формирует материалы по делам об административных правонарушениях.

Постановление введет единовременную синхронизацию данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с ГПСУ и ГМС. Государственная налоговая служба в течение 90 дней должна предоставить Минобороны сведения об украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, содержащиеся в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Государство сможет актуализировать учетные записи в отношении подавляющего большинства лиц, подлежащих воинскому учету, используя данные других государственных реестров.

Что изменится в получении консульских услуг?

Постановление № 981 изменяет порядок проверки военно-учетных документов при оказании консульских услуг за рубежом. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны предварительно подать военно-учетный документ в электронной форме. Его действительность будет проверяться через систему "е-Консул", которая взаимодействует с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Если военно-учетный документ не соответствует установленным требованиям, в консульских действиях может быть отказано. Постановление вводит проверку военного учета при оказании большинства консульских услуг мужчинам призывного возраста.

Лицо, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, может быть поставлено на воинский учет с формированием соответствующего электронного военно-учетного документа. Процедура будет проходить без прохождения ВВК, так как определение годности к военной службе не является составной частью этой процедуры.

Интеграция Реестра с базами данных ГПСУ, ГМС и других государственных органов практически исключает наличие пробелов в воинском учете. Для многих административных и консульских процедур актуальность военно-учетных данных станет обязательным условием. Обращение за отдельными государственными услугами будет одновременно означать проверку сведений в Реестре.

Какие трудности могут возникнуть?

Так масштабная реформа также может вызвать определенные вопросы, поскольку чем больше административных процедур переходит в онлайн-формат, тем большее значение приобретает бесперебойная работа таких систем, как "Трембита", "е-Консул" и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Технические сбои или некорректные данные могут повлиять на права граждан при получении консульских услуг за рубежом. В "Судебно-юридической газете" считают, что Постановление № 981 станет серьезным испытанием для государственных органов и юристов.

СМИ отмечает, что автоматизация воинского учета увеличит количество споров относительно точности информации Реестра, законности автоматически сформированных материалов, принятых на основе цифровых данных.

Эффективность этой системы будет определяться не только техническими возможностями, но и соблюдением принципа верховенства права.