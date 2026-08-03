Цей закон скасовує дію попередніх актів, запроваджених у 2024 році. Про це повідомила Судово-юридична газета.

Що відомо про документ?

Кабмін ухвалив Постанову № 981. Згідно з нею, з'явиться механізм ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і перевірки військово-облікових документів консулом України. Нові правила запровадять механізм контролю за громадянами, які перебувають за кордоном.

Головними завданнями реєстру буде не лише облік, а й ідентифікація громадян, інформаційне забезпечення комплектування ЗСУ та впровадження військово-облікових документів в електронній формі. Мета змін – максимальна автоматизація процесів.

Реєстр буде формувати матеріали про правопорушення, якими займались ТЦК та СП. Раніше вони вручну готували документи про адміністративні правопорушення.

Проте навіть за наявності порушення правил військового обліку ТЦК та СП зобов’язаний діяти виключно у законний спосіб. Особу мають притягти до адміністративної відповідальності та скласти протокол. Лише після цього відповідні відомості можна буде внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Натомість закон не передбачає внесення до Реєстру інформації про нібито "порушення правил військового обліку" без необхідного оформлення.

Як зміниться реєстр?

Реєстр перестав бути лише базою даних. Тепер він виконує процесуальну функцію та автоматично формує матеріали у справах про адміністративні правопорушення.

Постанова запровадить одноразову синхронізацію даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з ДПС та ДМС. Державна податкова служба протягом 90 днів має надати Міноборони відомості про українців віком від 18 до 60 років, що містяться у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Держава зможе актуалізувати облікові записи щодо переважної більшості осіб, які підлягають військовому обліку, використовуючи дані інших державних реєстрів.

Що зміниться в отриманні консульських послуг?

Постанова № 981 змінює порядок перевірки військово-облікових документів під час надання консульських послуг за кордоном. Чоловіки віком від 18 до 60 років перед цим мають подати військово-обліковий документ в електронній формі. Його чинність перевірять через систему "е-Консул", яка взаємодіє з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо військово-обліковий документ не відповідає встановленим вимогам, у консульських діях можуть відмовити. Постанова інтегрує перевірку військового обліку для надання більшості консульських послуг чоловікам призовного віку.

Особа, відомості про яку відсутні в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, може потрапити на військовий облік із формуванням відповідного електронного військово-облікового документа. Процедура відбуватиметься без проходження ВЛК, так як визначення придатності до військової служби не є складовою цієї процедури.

Інтеграція Реєстру з базами ДПС, ДМС та інших державних органів майже виключає існування прогалин у військовому обліку. Для багатьох адміністративних і консульських процедур актуальність військово-облікових даних стане обов’язковою умовою. Звернення за окремими державними послугами одночасно означатиме перевірку і відомостей у Реєстрі.

Які можуть виникнути труднощі?

Така масштабна реформа також може викликати певні питання, бо чим більше адміністративних процедур переходять в онлайн формат, тим більшого значення набуває безперебійна робота таких систем як "Трембіта", "е-Консул" та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Технічні збої або некоректні дані можуть впливати на права громадян під час отримання консульських послуг за кордоном. У Судово-юридичній газеті вважають, що Постанова 981 стане серйозним випробуванням для державних органів, та юристів.

Медіа зазначає, що автоматизація військового обліку збільшить кількість спорів щодо точності інформації Реєстру, законності автоматично сформованих матеріалів, прийнятих на основі цифрових даних.

Ефективність цієї системи буде визначатись не лише технічними можливостями, а й дотриманням принципу верховенства права.