Відстрочка є, а в Резерв+ її не видно: що робити військовозобов'язаному

Рішення про надання відстрочки вже є, а Резерв+ продовжує показувати старі дані. Причиною може бути затримка синхронізації, помилка під час внесення інформації чи технічний збій.

Чи зберігає силу відстрочка, якщо її не видно у смартфоні

Офіційний паперовий документ із печаткою ТЦК та СП залишається головним юридичним підтвердженням вашого звільнення від служби, навіть якщо цифровий реєстр досі показує застарілі дані. Сам факт відсутності позначки в телефоні не анулює надане вам законом право, однак під час раптової перевірки документів на вулиці це гарантовано створить зайвий клопіт та затягне спілкування з патрулями, попередили у Міністерстві оборони України.

Щоб уникнути непорозумінь та неправомірних дій, юристи та посадовці радять обов'язково тримати при собі оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відстрочку, поки триває процес цифровізації вашої справи.

Чому реєстр "Оберіг" та застосунок дають збій

Електронна база не завжди встигає за реальними рішеннями комісій, адже між кабінетом військкомату та серверами існує людський і технічний фактори. У Міноборони виділяють кілька ключових причин, через які дані не з'являються на екрані:

Затримка в синхронізації: базі даних потрібен певний час, щоб підтягнути оновлення після офіційного засідання комісії ТЦК;

Людський фактор: оператор ТЦК міг банально не внести відповідний запис про рішення до електронної картки в системі "Оберіг";

Технічні збої: періодичне перевантаження серверів або оновлення безпекових протоколів застосунку гальмують роботу профілю;

Вичерпаний термін дії: попередня відстрочка вже закінчилася, а нові документи ще не пройшли повне коло оформлення.

Як змусити Резерв+ показати правильний статус

Якщо ви маєте законне право на відстрочку та підтверджувальні документи на руках, не чекайте, поки проблема вирішиться сама. Виконайте три чіткі кроки для оновлення реєстру:

Оновіть документ вручну: спробуйте повністю вийти з облікового запису та авторизуватися повторно, або натисніть меню документа та виберіть пункт оновлення. Часто просте перезавантаження кешу усуває цифровий збій. Зверніться до технічної підтримки: скористайтеся вбудованим чат-ботом допомоги в самому застосунку. Опишіть ситуацію, вкажіть особисті дані та додайте фотографії паперової довідки з печаткою. Навідайтеся до свого ТЦК та СП: оскільки мобільний застосунок лише транслює записи з реєстру "Оберіг", вносити правки має саме той оператор, у якого ви перебуваєте на обліку. Переконайтеся на місці, що посадовець вніс номер і дату рішення до системи.

Як підготуватися до можливих перевірок документів

Головне правило безпеки для військовозобов'язаного на цей перехідний період – завжди мати із собою повний пакет паперових підтверджень. Якщо дані в телефоні ще не оновилися, спокійно пред'являйте оригінал довідки ТЦК, адже закон першочергово визнає саме паперовий першоджерельний документ із гербовою печаткою.

До слова, зазвичай у застосунку Резерв+ відображається актуальний стан відстрочки. Якщо ж військовозобовʼязаний має "на руках" документи про відстрочку, але Резерв+ не підтягнув актуальні дані, то зазвичай це означає, що оператор ТЦК та СП не вніс дані до реєстру. В такому випадку варто звернутись до служб підтримки.