Рада підтримала новий Митний кодекс: що саме він змінює та до чого тут євроінтеграція

Верховна Рада ухвалила за основу урядовий проєкт нового Митного кодексу України, який має повністю змінити правила гри для бізнесу. Цей документ є критично важливою умовою для отримання державою багатомільярдної фінансової допомоги від європейських партнерів.

Як новий кодекс змінить правила для бізнесу

Законопроєкт №15450, який передбачає масштабну модернізацію митних процедур, на засіданні 19 серпня підтримав 261 народний депутат. Ініціатором змін виступив Кабінет Міністрів України на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. Нові норми дозволять зробити українське митне законодавство схожим на європейське, створюючи прозорі умови для діяльності українських експортерів та імпортерів. Про це пише Апарат Верховної Ради.

Фактично новий проєкт дав поштовх для перезапуску реформи, адже попередню версію кодексу довелося автоматично відкликати через зміну складу уряду, після чого ідентичний за змістом проєкт внесли повторно.

Після набрання чинності новий Митний кодекс має регулювати єдині з Євросоюзом митні правила та стандарти. По-новому буде визначатися митна вартість, митний борг, статус товарів, а також розширяться можливості електронної взаємодії з митницею.

Таким чином бізнес повністю перейде на митну термінологію ЄС. Новий кодекс, зокрема, створює правову основу для обміну та зберігання інформації відповідно до європейської моделі митних даних.

Крім того, нові норми діятимуть і щодо визначення митної вартості, з'явиться право бути почутим у разі неприйняття митної вартості.

Бізнес зобов'яжуть подавати відомості, пов’язані з безпекою, перед вивезенням товарів.

Також в Україні діятиме модель пільгового оподаткування ввізним митом зі збереженням чинних національних пільг до набуття Україною членства в ЄС.

Новий кодекс виступає так званим структурним маяком, тобто обов'язковою умовою для того, щоб Україна отримала третій транш макрофінансової допомоги від ЄС. Йдеться про суму близько 1,45 мільярда євро, які критично необхідні для покриття дефіциту державного бюджету та фінансування соціальних виплат в умовах війни.

Структура документа побудована так, що його перші дев'ять розділів повністю копіюють Митний кодекс ЄС. Це означає, що вітчизняний бізнес працюватиме за тими ж прозорими та зрозумілими процедурами, що й компанії у країнах Євросоюзу.

Щоб мінімізувати корупцію, яка роками асоціювалася з цим відомством, проєкт запроваджує жорсткий контроль та прозорість. Зокрема, керівника Державної митної служби обиратимуть на відкритому конкурсі за обов'язкової участі міжнародних експертів.

Що кажуть у парламенті

Новий Митний кодекс є дуже важливим законопроєктом, над яким профільний комітет працював два роки. Про це розповів член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов. За його словами, це той документ, який є одним із наших євроінтеграційних зобов'язань і передбачає інтеграцію величезного пласта норм ЄС у наше митне законодавство.

Пріоритетним питанням є збільшення надходжень до державного бюджету. Водночас не менш важливим напрямком є розвиток відносин між бізнесом та митницею. У проєкті нового Митного кодексу великий пласт роботи зроблено для розширення можливостей цифровізації митниці, відносин із партнерами та прозорої роботи митниці,

– зазначив політик.

Нардепи критикували ідею надати митникам правоохоронні функції. Уряд пропонував створити спеціалізований підрозділ, який би міг самостійно розслідувати кримінальні правопорушення. Це питання ще мають переглянути.

Додаткових складнощів додає і позиція Антикорупційного комітету, який напередодні голосування виявив у деяких положеннях законопроєкту корупційні ризики. Тож до другого читання документ доведеться суттєво доопрацьовувати.

Чому це важливо для бюджету

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року надходження від митниці до держбюджету склали близько 420 мільярдів гривень, що на 100 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тому прозорість роботи митників та гармонізація правил з ЄС безпосередньо впливають на те, чи матиме країна стабільний ресурс для фінансування армії та підтримки економіки.