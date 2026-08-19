Как новый кодекс изменит правила для бизнеса

Законопроект №15450, предусматривающий масштабную модернизацию таможенных процедур, на заседании 19 августа поддержали 261 народный депутат. Инициатором изменений выступил Кабинет Министров Украины во главе с премьером Сергеем Корецким. Новые нормы позволят привести украинское таможенное законодательство в соответствие с европейским, создав прозрачные условия для деятельности украинских экспортеров и импортеров. Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

Фактически новый проект дал толчок для возобновления реформы, ведь предыдущую версию кодекса пришлось автоматически отозвать из-за смены состава правительства, после чего идентичный по содержанию проект был внесен повторно.

После вступления в силу новый Таможенный кодекс должен будет регулировать единые с Евросоюзом таможенные правила и стандарты. По-новому будут определяться таможенная стоимость, таможенный долг, статус товаров, а также расширятся возможности электронного взаимодействия с таможней.

Таким образом, бизнес полностью перейдет на таможенную терминологию ЕС. Новый кодекс, в частности, создает правовую основу для обмена и хранения информации в соответствии с европейской моделью таможенных данных.

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Кроме того, новые нормы будут действовать и в отношении определения таможенной стоимости, появится право быть услышанным в случае несогласия с установленной таможенной стоимостью.

Бизнес будут обязаны предоставлять сведения, связанные с безопасностью, перед вывозом товаров.

Также в Украине будет действовать модель льготного обложения ввозной пошлиной с сохранением действующих национальных льгот до вступления Украины в ЕС.

Новый кодекс выступает так называемым структурным ориентиром, то есть обязательным условием для того, чтобы Украина получила третий транш макрофинансовой помощи от ЕС. Речь идет о сумме около 1,45 миллиарда евро, которые крайне необходимы для покрытия дефицита государственного бюджета и финансирования социальных выплат в условиях войны.

Структура документа построена так, что его первые девять разделов полностью копируют Таможенный кодекс ЕС. Это означает, что отечественный бизнес будет работать по тем же прозрачным и понятным процедурам, что и компании в странах Евросоюза.

Чтобы минимизировать коррупцию, которая годами ассоциировалась с этим ведомством, проект вводит жесткий контроль и прозрачность. В частности, руководителя Государственной таможенной службы будут выбирать на открытом конкурсе при обязательном участии международных экспертов.

Что говорят в парламенте

Новый Таможенный кодекс – очень важный законопроект, над которым профильный комитет работал два года. Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов. По его словам, это вот тот документ, который является одним из наших евроинтеграционных обязательств и предусматривает интеграцию огромного массива норм ЕС в наше таможенное законодательство.

Приоритетным вопросом является увеличение поступлений в государственный бюджет. В то же время не менее важным направлением является развитие отношений между бизнесом и таможней. В проекте нового Таможенного кодекса проделана большая работа по расширению возможностей цифровизации таможни, отношений с партнерами и прозрачной работы таможни,

– отметил политик.

Депутаты критиковали идею наделения таможенников правоохранительными функциями. Правительство предлагало создать специализированное подразделение, которое могло бы самостоятельно расследовать уголовные правонарушения. Это вопрос еще предстоит пересмотреть.

Дополнительные сложности добавляет и позиция Антикоррупционного комитета, который накануне голосования выявил в некоторых положениях законопроекта коррупционные риски. Поэтому ко второму чтению документ придется существенно доработать.

Почему это важно для бюджета

Напомним, за первое полугодие 2026 года поступления от таможни в госбюджет составили около 420 миллиардов гривен, что на 100 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поэтому прозрачность работы таможенников и гармонизация правил с ЕС напрямую влияют на то, будет ли у страны стабильный ресурс для финансирования армии и поддержки экономики.