Правительство одобрило проект Таможенного кодекса Украины

В ближайшее время Верховная Рада может обновить Таможенный кодекс по представлению Кабинета Министров. Разработанный законопроект является одним из ключевых для украинской евроинтеграции. Об этом сообщил глава правительства Сергей Корецкий.

Работа по обновлению Таможенного кодекса продолжается в сотрудничестве правительства и народных депутатов. Соответствующий законопроект снова подали в Верховную Раду на голосование. Таким образом, в государстве реформируют таможню.

Кроме подготовленного законопроекта, правительство также возобновило диалог с народными депутатами, чтобы новый Таможенный кодекс имел поддержку. Повторное представление на рассмотрение требует закон, поэтому Кабмин снова одобрил изменения и ожидает голосования в Раде.

Как отметил Корецкий, обновление Таможенного кодекса необходимо, чтобы обновить законодательство в соответствии с требованиями ЕС. Более того, именно этого уже давно требуют европейские партнеры. Фактически украинскую таможню обновят для создания современной границы безопасности.

Напомним, проект нового Таможенного кодекса был разработан на основе законодательства ЕС. Последующие его доработки проходили после консультаций и оценки Еврокомиссии.

Терминология по таможне будет полностью соответствовать европейской , а нормы обещают сделать понятными как для граждан, так и для представителей бизнеса. Новые подходы будут касаться таможенных процедур, авторизаций, гарантий, декларирования и освобождения от пошлин.

При этом действуют остающиеся общие основы проверки товаров на границе. В дальнейшем будет работать и система "Единое окно".