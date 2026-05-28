Зачем нужен новый кодекс

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

По словам премьера, Таможенный кодекс европейского образца станет еще одним важным шагом для вступления Украины в Евросоюз.

Это новые подходы к таможенным процедурам, авторизаций, гарантий, декларирования и освобождения от пошлины. Для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила, быструю адаптацию к европейскому рынку, упрощение логистики и новые возможности для торговли с государствами-членами ЕС,

– подчеркнула премьер-министр.

В Министерстве финансов добавили, что этот законопроект – важный элемент выполнения раздела 29 "Таможенный союз" переговорного процесса относительно членства в ЕС.

Документ готовили два года в тесном сотрудничестве с экспертами Евросоюза и местными специалистами.

Проект нового Таможенного кодекса будет способствовать превращению украинской таможни на безопасную границу европейского образца. Большинство положений нового Таможенного кодекса будут понятными как для бизнеса, так и для таможенников,

– пообещал министр финансов Сергей Марченко.

Основные нововведения в новом Кодексе заключаются в полном переходе на таможенную терминологию ЕС. Украина введет систему авторизаций, таможенных процедур.

Также документ предусматривает европейский подход к принятию решений, декларирования, таможенного долга, гарантий, освобождений от уплаты пошлины и тому подобное.

Фото: Что изменилось в новом Таможенном кодексе / Минфин

В то же время во время принятия нового кодекса сохранят непрерывность процессов для людей и бизнеса. В частности, действующие авторизации продолжат действовать, а система "единого окна" будет работать в обычном режиме.

Фото: Что осталось без изменений в новом Таможенном кодексе / Минфин

Обратите внимание! После одобрения правительством новый Таможенный кодекс должна рассмотреть и принять Верховная Рада.

Напомним, в прошлом году специалисты Министерства финансов и Гостаможслужбы при поддержке экспертов проектов технической помощи ЕС разработали проект нового Таможенного кодекса Украины.

Также правительство приняло протокольное решение, которым поручило Офису по вопросам европейской интеграции направить текст проекта Таможенного кодекса в Европейскую комиссию для проведения официальной оценки документа.

Кроме этого, Министерство финансов сформировало рабочую группу с участием представителей общественности для консультаций и обсуждения нового кодекса. После этого проект документа дорабатывали с учетом замечаний и предложений.

После получения выводов Еврокомиссии Минфин совместно с Государственной таможенной службой, рабочей группой и экспертами программ технической поддержки ЕС продолжили доработку проекта Таможенного кодекса Украины.