Какие результаты проверки таможни?

По оценке Еврокомиссии, достигнутый Украиной прогресс в реализации таможенной реформы за последние два года является очень впечатляющим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гостаможслужбу.

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Согласно выводам, Гостаможслужба достигла значительного прогресса в гармонизации таможенного законодательства, а выполнение ни одного из положений Таможенного кодекса ЕС не находится под угрозой из-за недостаточного потенциала украинской таможни.

С целью повышения способности к обеспечению соблюдения закона, рекомендовано предоставить таможенным органам право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также досудебное расследование по делам о контрабанде товаров,

– говорится в отчете Еврокомиссии.

Как отмечает Еврокомиссия, Украина активно работает над согласованием таможенного законодательства с правом ЕС, в частности готовится принять новый Таможенный кодекс. Поэтому Гостаможслужба находится в процессе быстрой и масштабной модернизации. В частности, сейчас проводят конкурс на должность руководителя Гостаможслужбы.

Что может замедлить таможенную реформу?

Среди основных вызовов, которые могут замедлить реализацию таможенной реформы, Еврокомиссия отмечает ограниченное финансирование и нехватку кадрового потенциала.

В частности в сфере ИТ, Еврокомиссия подчеркивает необходимость выделения достаточных финансовых и кадровых ресурсов на все текущие и запланированные ИТ-проекты.

Также отчет акцентирует на необходимости продолжения работы над усилением антикоррупционной политики в таможенной сфере. В частности, говорится о проведении институциональных реформ, совершенствование механизмов предотвращения, выявления и реагирования на коррупционные риски.

Сейчас готовят предложения к переговорной позиции Украины по вступлению в ЕС по разделу 29 "Таможенный Союз", определяющие приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС на основе рекомендаций Еврокомиссии.