Які результати перевірки митниці?

За оцінкою Єврокомісії, досягнутий Україною прогрес у реалізації митної реформи за останні два роки є дуже вражаючим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держмитслужбу.

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Згідно висновків, Держмитслужба досягла значного прогресу в гармонізації митного законодавства, а виконання жодного з положень Митного кодексу ЄС не перебуває під загрозою через недостатній потенціал української митниці.

З метою підвищення спроможності до забезпечення дотримання закону, рекомендовано надати митним органам право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування у справах про контрабанду товарів,

– ідеться у звіті Єврокомісії.

Як відзначає Єврокомісія, Україна активно працює над узгодженням митного законодавства з правом ЄС, зокрема готується ухвалити новий Митний кодекс. Тому Держмитслужба перебуває в процесі швидкої та масштабної модернізації. Зокрема, нині проводять конкурс на посаду керівника Держмитслужби.

Що може уповільнити митну реформу?

Серед основних викликів, які можуть уповільнити реалізацію митної реформи, Єврокомісія відзначає обмежене фінансування та брак кадрового потенціалу.

Зокрема в сфері ІТ, Єврокомісія наголошує на необхідності виділення достатніх фінансових та кадрових ресурсів на всі поточні та заплановані ІТ-проєкти.

Також звіт акцентує на необхідності продовження роботи над посиленням антикорупційної політики у митній сфері. Зокрема, йдеться про проведення інституційних реформ, вдосконалення механізмів запобігання, виявлення та реагування на корупційні ризики.

Наразі готують пропозиції до переговорної позиції України щодо вступу до ЄС за Розділом 29 "Митний Союз", що визначать пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС на основі рекомендацій Єврокомісії.