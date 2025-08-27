Що відомо про новий Митний кодекс?

Він розроблений на основі митного законодавства ЄС фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС, передає 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.

Відтепер протокольним рішенням доручено Урядовому офісу євроінтеграції направити Європейській Комісії текст проєкту Митного кодексу України для проведення його оцінки.

Крім того, для проведення консультацій з громадськістю Мінфіну потрібно створити робочу групу з представників громадськості для обговорення проєкту нового Митного кодексу. Надалі необхідно доопрацювати проєкт Митного кодексу України. А за результатами оцінки Єврокомісії Мінфіну спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС доопрацювати проєкт Митного кодексу України.

Гармонізація митного законодавства є одним із пріоритетів на шляху до членства України в Європейському Союзі,

– наголосили у Державній митній службі.

Зокрема очікується такий результат:

синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу; оптимізація виробничих та логічних ланцюгів для компаній, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.

Важливо! Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, а Європейська Комісія, МВФ, Всесвітня митна організація та бізнес відзначають успіхи в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.

Що відомо про вступ України до ЄС?