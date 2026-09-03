Не оновлювали з 1971 року: що буде в Трудовому кодексі, за який голосуватиме Рада

Кабінет Міністрів України повторно подав до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу, який покликаний комплексно оновити трудове законодавство. Зміни передбачені як для працівників, так і для роботодавців.

В Україні змінять трудове законодавство

Новий Трудовий кодекс, за який ще мають проголосувати народні депутати, суттєво змінює щоденні правила для найманих працівників. Зокрема, уряд пропонує збільшити мінімальну тривалість щорічної оплачуваної відпустки, оновити підходи до визначення мінімальної заробітної плати та впровадити чіткі правила щодо недискримінації, мобінгу та харасменту. Про це пише Міністерство економіки.

Зауважимо, що це має покращити психологічний стан громадян, які зіштовхуються з проблемами на роботі, психологічним тиском тощо. Також проєкт розширює можливості для колективних переговорів і запроваджує цивілізовані механізми врегулювання трудових спорів між працівниками та роботодавцями.

Документ доопрацювали з урахуванням технічних рекомендацій Міжнародної організації праці, зберігши всі концептуальні положення.

Як коментують у Верховній Раді, окремо проєкт може на законодавчому рівні закріпити право чоловіків на відпустку у зв’язку з народженням і вихованням дітей.

Кодекс врегульовує сучасні формати зайнятості: дистанційну та надомну роботу, а також працю з нефіксованим робочим графіком,

– пишуть ініціатори.

Попередню версію законопроєкту парламент відкликав у липні через зміну складу уряду, тому зараз процедуру розгляду розпочинають наново. Документ внесли на розгляд Ради.

Законопроєкт має остаточно замінити застарілий Кодекс законів про працю 1971 року, який уже не відповідає сучасним реаліям бізнесу та вимогам ринку.

Більше гнучкості для бізнесу та електронні документи

Для роботодавців та працівників запровадять повноцінний електронний документообіг, що спростить кадровий облік і зменшить бюрократичне навантаження. Законопроєкт офіційно регулює нові види трудових договорів під гнучкі форми зайнятості, що спростить роботу фрілансерам і людям із частковим графіком.

Зміни торкнуться й перевірок. Після набрання чинності законом система інспекції праці перейде на ризик-орієнтований підхід, аби перевіряти передусім ризикові компанії, а не турбувати чесний бізнес.

Загалом документ імплементує понад 30 директив Європейського Союзу, що є необхідним кроком для подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Нагадаємо, раніше Конституційний Суд України постановив, що під час воєнного стану має гарантуватися мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки, а для вразливих категорій осіб – більший оплачуваний час на відпочинок. Через це суд скасував норму, яка фактично дозволяла безстроково переносити невикористані відпустки.