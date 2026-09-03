В Украине изменят трудовое законодательство

Новый Трудовой кодекс, за который еще должны проголосовать народные депутаты, существенно меняет повседневные правила для наемных работников. В частности, правительство предлагает увеличить минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, обновить подходы к определению минимальной заработной платы и ввести четкие правила в отношении недискриминации, моббинга и харассмента. Об этом сообщает Министерство экономики.

Отметим, что это должно улучшить психологическое состояние граждан, сталкивающихся с проблемами на работе, психологическим давлением и т.ому подобное. Также проект расширяет возможности для коллективных переговоров и вводит цивилизованные механизмы урегулирования трудовых споров между работниками и работодателями.

Документ доработали с учетом технических рекомендаций Международной организации труда, сохранив все концептуальные положения.

Как отмечают в Верховной Раде, данный законопроект может на законодательном уровне закрепить право мужчин на отпуск в связи с рождением и воспитанием детей.

Кодекс регулирует современные формы занятости: дистанционную и надомную работу, а также труд с нефиксированным рабочим графиком,

– пишут инициаторы.

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Предыдущую версию законопроекта парламент отозвал в июле из-за смены состава правительства, поэтому сейчас процедуру рассмотрения начинают заново. Документ внесли на рассмотрение Рады.

Законопроект должен окончательно заменить устаревший Кодекс законов о труде 1971 года, который уже не соответствует современным реалиям бизнеса и требованиям рынка.

Больше гибкости для бизнеса и электронные документы

Для работодателей и работников введут полноценный электронный документооборот, что упростит кадровый учет и снизит бюрократическую нагрузку. Законопроект официально регулирует новые виды трудовых договоров в рамках гибких форм занятости, что упростит работу фрилансерам и людям с неполным рабочим днем.

Изменения коснутся и проверок. После вступления закона в силу система инспекции труда перейдет на риск-ориентированный подход, чтобы проверять в первую очередь рискованные компании, а не беспокоить честный бизнес.

В целом документ имплементирует более 30 директив Европейского Союза, что является необходимым шагом для дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Напомним, ранее Конституционный Суд Украины постановил, что во время военного положения должна гарантироваться минимальная продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска, а для уязвимых категорий лиц – большее оплачиваемое время на отдых. В связи с этим суд отменил норму, которая фактически позволяла бессрочно переносить неиспользованные отпуска.