Мобілізованим хочуть рахувати стаж за новими правилами: активісти звернулися до держави

Ініціатива "Стаж під вогнем" поширюється далі, аби мобілізовані військові мали такий же соціальний захист щодо отримання пенсій, як і контрактники. У зв'язку з цим активісти створили публічний запит одразу до п’яти державних посадовців.

Колективний запит до посадовців щодо законодавчих змін для соцзахисту мобілізованих військових

Нещодавно активісти, родини осіб, які перебували або перебувають у полоні держави-агресора, ветерани, військовослужбовці та небайдужі громадяни України звернулися до держави, аби отримати відповіді про впровадження можливих законодавчих змін, спрямованих на відновлення соціальної справедливості у сфері пенсійного забезпечення. Як розповіла в коментарі 24 Каналу одна з ініціаторок Ірина Гребцова, посадовцям у зверненні поставили нове питання, запропонували інший юридичний підхід, але натомість отримали лише посилання на попередні відповіді.

Проблема досить глобальна, – уточнюють активісти. Через війну цивільні залишили свої професії, сімʼї та звичне життя та пішли захищати державу. Але після завершення служби стан здоров'я часто не дозволяє повернутися на роботу, щоб назбирати стаж для отримання нормальної пенсії. При цьому пенсійне забезпечення мобілізованих цивільних суперечить принципам справедливості та фактично нівелює гарантовані державою соціальні права.

Чинна редакція статті 24 Закону України №1058 "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування" не враховує особливий характер військової служби під час бойових дій. Незалежно від рівня ризику, тривалості безпосередньої участі у бойових діях, отриманих поранень чи перебування у полоні, страховий стаж мобілізованих військовослужбовців зараховується за загальним правилом - один місяць служби за один місяць страхового стажу. Тобто тяжка праця під час служби в армії не враховується й ветерани не мають права на нормальне пенсійне забезпечення.

У колективному зверненні ми поставили питання в межах цивільної солідарної пенсійної системи: якщо цивільне законодавство вже передбачає механізми додаткового зарахування страхового стажу для окремих категорій, зайнятих у шкідливих та особливо важких умовах праці. То чому такий механізм навіть не хочуть розглядати для мобілізованих захисників, які роками перебувають в умовах бойових дій? Нам фактично відповіли старими листами,

– повідомила Ірина Гребцова.

У зверненні посадовцям нагадали, що зона активних бойових дій не дає можливості працювати по 40 годин на тиждень. На необхідності усунення нерівності у пенсійному забезпеченні між мобілізованими учасниками бойових дій та іншими категоріями військовослужбовців, а також на необхідності вироблення єдиних підходів до визначення права на пенсію залежно від страхового стажу вже наголошувалося.

Але громадяни не можуть зрозуміти, чому їхні доводи не враховуються, а звернення – навіть не читаються.

Що відповіли в міністерстві

На запит відреагували в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України. У відомстві зазначили, що правило, яке передбачає зарахування одного місяця служби за три не застосовується до страхового стажу для звичайної пенсії за віком. Натомість воно діє для вислуги років при спеціальній пенсії військовослужбовців. Для мобілізованих передбачено інший механізм – право на дострокову пенсію за віком із меншими вимогами до страхового стажу.

Також людям повідомили, що закони №2262 і №1058 регулюють різні за своєю правовою природою види пенсійного забезпечення.

Завершуємо підготовку законопроєкту, спрямованого на реалізацію комплексної пенсійної реформи, основними складовими якої є запровадження єдиних підходів до визначення розмірів пенсії залежно від сплачених страхових внесків, а також трансформування спеціальних пенсій у професійне пенсійне забезпечення… Гідну підтримку ветеранів, які захищають Україну від збройної агресії Росії, планується забезпечити через додаткову державну виплату за тривалість бойового досвіду з чіткими критеріями визначення її розміру,

– пояснили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, активісти пропонували зміни, згідно з якими правила обчислення страхового стажу для мобілізованих може бути таким:

місяць служби за три – якщо військовий безпосередньо брав участь у бойових діях або виконував бойові/спеціальні завдання в районах бойових дій;

місяць за два – якщо військовий проходив службу в районі бойових дій, але без безпосередньої участі в бою;

місяць за два – за перебування в полоні, якщо цей факт офіційно встановлений.

Як кажуть ініціатори змін, запропонований раніше законопроєкт повністю відповідає зазначеним державним пріоритетам і містить готовий законодавчий механізм практичного розв'язання цієї проблеми.