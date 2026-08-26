Коллективный запрос к чиновникам об изменениях для социальной защиты мобилизованных военнослужащих

Недавно активисты, семьи лиц, которые находились или находятся в плену у государства-агрессора, ветераны, военнослужащие и неравнодушные граждане Украины обратились к государству с просьбой предоставить информацию о внедрении возможных законодательных изменений, направленных на восстановление социальной справедливости в сфере пенсионного обеспечения. Как рассказала в комментарии 24 Каналу одна из инициаторов Ирина Гребцова, в обращении чиновникам был задан новый вопрос, предложен иной юридический подход, но вместо этого они получили лишь ссылки на предыдущие ответы.

Проблема достаточно глобальна, – уточняют активисты. Из-за войны гражданские лица оставили свои профессии, семьи и привычную жизнь и пошли защищать государство. Но после завершения службы состояние здоровья часто не позволяет вернуться на работу, чтобы накопить стаж для получения нормальной пенсии. При этом пенсионное обеспечение мобилизованных гражданских лиц противоречит принципам справедливости и фактически нивелирует гарантированные государством социальные права.

Действующая редакция статьи 24 Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не учитывает особый характер военной службы во время боевых действий. Независимо от уровня риска, продолжительности непосредственного участия в боевых действиях, полученных ранений или пребывания в плену, страховой стаж мобилизованных военнослужащих засчитывается по общему правилу – один месяц службы за один месяц страхового стажа. То есть тяжелый труд во время службы в армии не учитывается, и ветераны не имеют права на нормальное пенсионное обеспечение.

В коллективном обращении мы поставили вопрос в рамках гражданской солидарной пенсионной системы: если гражданское законодательство уже предусматривает механизмы дополнительного зачета страхового стажа для отдельных категорий, занятых в вредных и особо тяжелых условиях труда. То почему-то такой механизм даже не хотят рассматривать для мобилизованных защитников, которые годами находятся в условиях боевых действий? Нам фактически ответили старыми письмами,

– сообщила Ирина Гребцова.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В обращении чиновникам напомнили, что зона активных боевых действий не дает возможности работать по 40 часов в неделю. О необходимости устранения неравенства в пенсионном обеспечении между мобилизованными участниками боевых действий и другими категориями военнослужащих, а также о необходимости выработки единых подходов к определению права на пенсию в зависимости от страхового стажа уже подчеркивалось.

Но граждане не могут понять, почему их аргументы не учитываются, а обращения – даже не читаются.

Что ответили в министерстве

На запрос отреагировали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины. В ведомстве отметили, что правило, предусматривающее зачет одного месяца службы за три, не применяется к страховому стажу для обычной пенсии по возрасту. Зато оно действует в отношении выслуги лет при специальной пенсии военнослужащих. Для мобилизованных предусмотрен другой механизм – право на досрочную пенсию по возрасту с меньшими требованиями к страховому стажу.

Также людям сообщили, что законы № 2262 и № 1058 регулируют различные по своей правовой природе виды пенсионного обеспечения.

Завершаем подготовку законопроекта, направленного на реализацию комплексной пенсионной реформы, основными составляющими которой являются внедрение единых подходов к определению размеров пенсии в зависимости от уплаченных страховых взносов, а также преобразование специальных пенсий в профессиональное пенсионное обеспечение… Достойную поддержку ветеранам, защищающим Украину от вооруженной агрессии России, планируется обеспечить посредством дополнительной государственной выплаты за продолжительность боевого стажа с четкими критериями определения ее размера,

– пояснили в Минсоцполитики.

Напомним, активисты предлагали изменения, согласно которым правила исчисления страхового стажа для мобилизованных могут быть следующими:

месяц службы за три – если военнослужащий непосредственно участвовал в боевых действиях или выполнял боевые/специальные задачи в районах боевых действий;

месяц за два – если военнослужащий проходил службу в районе боевых действий, но без непосредственного участия в бою;

месяц за два – за пребывание в плену, если этот факт официально установлен.

Как заявляют инициаторы изменений, предложенный ранее законопроект полностью соответствует указанным государственным приоритетам и содержит готовый законодательный механизм практического решения этой проблемы.