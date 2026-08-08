Когда военнослужащий может выйти на пенсию по выслуге лет
Для определения возраста, в котором военнослужащий может законно выйти на пенсию, важен период, в течение которого за человека уплачивались страховые взносы в необходимом размере, то есть не менее минимального. Если гражданским лицам требуется от 15 до 33 лет стажа, в зависимости от возраста, то для военнослужащих этот период является фиксированным. Об этом говорится в статье команды военного адвоката Романа Лихачева.
До 1 января 2004 года стаж определялся по записям в трудовой книжке. Однако если ее нет, то данные можно подтвердить через:
- реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- справки предприятий, учреждений или организаций;
- выписки из приказов;
- сведения о начислении и выплате заработной платы;
- письменные трудовые договоры;
- другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
Военнослужащий для выхода на пенсию по возрасту должен иметь 25 и более лет страхового стажа. Однако во время военного положения на пенсию не могут быть уволены мужчины, возраст которых еще находится в пределах мобилизационного возраста и которые годны по состоянию здоровья.
Эксперты сообщили, что при оформлении пенсии Пенсионный фонд может не учесть отдельные периоды стажа или незаконно отказать в назначении пенсии. Военнослужащий вполне вправе обжаловать такое решение.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Напомним, размер пенсии военнослужащих также зависит от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Участники боевых действий имеют гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения – не менее 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Если после всех расчетов пенсия вместе с доплатами оказывается меньше установленного государством минимума, военнослужащему ежемесячно доплачивают разницу до гарантированной суммы.
При этом один месяц службы в зоне боевых действий засчитывается как три месяца страхового стажа, что позволяет быстрее выполнить требования для назначения пенсии