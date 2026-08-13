Украинцы обратили внимание на то, что мобилизованные военные по закону могут получать такую же пенсию, как гражданские. То есть стаж для них рассчитывается как обычным работникам. Поэтому появляется необходимость внести изменения в закон, чтобы убрать несправедливость. Правительство уже работало над этим вопросом, но проект еще не рассматривали.

Петиция об изменениях в закон о начислении стажа мобилизованным военным

Несмотря на влияние на здоровье, невозможность получить отдых, когда нужно, стаж мобилизованным военным считается, как гражданскому работнику. То есть месяц работы приравнивается в контексте назначения пенсий, хотя в гражданской жизни человек работает 160 – 176 часов, а в армии – гораздо больше и почти без выходных. Почему так произошло, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

По словам эксперта, пенсионное законодательство не менялось со времен, когда о мобилизации речи не шло, а к армии люди присоединялись по контрактам. То есть то, что сотни тысяч украинцев из-за этого столкнутся с проблемами при расчете пенсий, предсказать было невозможно.

Однозначно, это несправедливо. Мобилизованные сегодня наравне с кадровыми военными портят на службе свое здоровье в разы быстрее, чем гражданские на работе, а потому заслуживают особого подхода… Необходимо внести изменения в закон. Правительство уже работало над этим вопросом, но в какой-то момент все было поставлено на паузу,

– пояснила адвокат.

Чтобы сделать шаг к обновлению законодательства и справедливому учету времени службы в условиях войны при исчислении страхового стажа, в Кабинет Министров обратились с петицией №41/010530-26эп.

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По мнению инициаторов, чтобы страховой стаж мобилизованных устанавливался справедливо, следует:

считать месяц службы за три – за непосредственное участие в боевых действиях или выполнение боевых (специальных) задач в районах боевых действий;

– за непосредственное участие в боевых действиях или выполнение боевых (специальных) задач в районах боевых действий; считать месяц за два – за прохождение военной службы в районах ведения боевых действий, даже если это не было непосредственным участием в бою. То есть когда воин обеспечивал, обустраивал позиции, осуществлял дежурство и тому подобное;

– за прохождение военной службы в районах ведения боевых действий, даже если это не было непосредственным участием в бою. То есть когда воин обеспечивал, обустраивал позиции, осуществлял дежурство и тому подобное; кроме того, месяц службы за два предлагается засчитывать за пребывание в плену, если этот факт официально установлен.

Такие предложения позволяют государству ввести механизм внесения соответствующих изменений в статью 24 Закона Украины №1058.

Граждане обращались в различные инстанции

Автор петиции Ирина Гребцова в комментарии 24 Каналу подробнее объяснила суть проблемы.

Еще с 2024 года вопрос справедливого учета участия военнослужащих в боевых действиях поднимался на уровне государственных органов… Существует постановление Верховного Суда, в котором четко указано, что проблема должна решаться на уровне Верховной Рады. Кроме того, сейчас существует инициатива Минсоцполитики, направленная на то, чтобы заменить справедливый стаж в окопах какой-то компенсационной выплатой в 60 лет,

– отметила Ирина.

Муж нашей собеседницы воевал на Донецком направлении в составе 10-й ОГШБр "Эдельвейс". Она – ВПЛ из Харькова. Ирина подчеркнула, что инициатива о справедливом учете стажа пользуется поддержкой Леси Федорив – руководительницы ОО "Крылья надежды Прикарпатья" и матери военнопленного из этой же бригады.

Важную поддержку оказали и в Гряковском старостинском округе Полтавской области, где Ирина сейчас проживает. Староста Александр Мосейко способствовал организации сбора подписей жителей в старостинских округах.

Многие уже потеряли надежду, что инициатива может быть реализована, однако оставлять все как есть – нельзя. Ребята в окопах понимают, что кадровики, даже через суд, смогут доказать кратный стаж. Инициатива постепенно набирает поддержку со стороны общин и представителей местного самоуправления. Я очень хочу, чтобы об этой проблеме услышали. Не ради конфликта или противостояния, а ради справедливости для людей, которые сегодня защищают Украину, и их семей,

– говорит Ирина Гребцова.

По словам автора петиции, адвокат Дарья Тарасенко выдвинула идею профессионального юридического пути решения проблемы и предложение относительно механизма дополнительного страхового стажа. Специалист уверена, что это можно сделать с помощью существующих механизмов пенсионного законодательства и возможности дополнительного зачета страхового стажа за работу в особо опасных условиях.

Народный депутат Анатолий Остапенко пообещал содействовать рассмотрению изменений, но отметил, что процесс может занять некоторое время для обеспечения объективного, ответственного подхода.

Комитет НААУ по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового регулирования восстановления пояснил, что участники боевых действий в настоящее время имеют право на досрочную пенсию по возрасту после достижения мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами – 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

После увольнения военнослужащего, имеющего право на пенсию в связи с уходом в отставку, ТЦК и СП выдают справку по форме, где содержится выслуга лет, указанная в приказе командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава. Таким образом, у ТЦК и СП отсутствуют полномочия по исчислению общей продолжительности стажа, поскольку это полномочие принадлежит исключительно воинской части,

– уточнили специалисты.

Заключение НААУ о законодательных изменениях по вопросу трудового стажа мобилизованных военнослужащих

Все ради борьбы с несправедливостью

По мнению активистов, мобилизованный военнослужащий не может иметь такой же стаж, как у гражданского работника. А двое военных, работающих на передовой – одного призвали, а другой служит по контракту – по мнению государства, тоже не имеют права на одинаковую пенсию.

Получается, что шахта или химическое производство признаются особо опасными, а многомесячная служба под артиллерийскими и дроновыми ударами – нет. Почему тысячи ветеранов окажутся в пенсионной ловушке. После ранений, контузий (если не оформят инвалидность) или плена многие уже не смогут десятилетиями работать на гражданской работе, чтобы накопить необходимый страховой стаж,

– говорится в сообщении.

К слову, еще в 2024 году Министерство обороны Украины подготовило законодательные предложения о внесении изменений в пенсионное законодательство, направленные на справедливый учет участия в боевых действиях при определении права на пенсионное обеспечение. При этом официальная позиция Минсоцполитики долгое время заключалась в невозможности применения механизма кратности страхового стажа для мобилизованных военнослужащих.

В ходе рабочей встречи Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов с министром социальной политики была отмечена необходимость устранения неравенства в пенсионном обеспечении между мобилизованными участниками боевых действий и другими категориями военнослужащих.