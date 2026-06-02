Личный кабинет в Пенсионном фонде: какие возможности доступны
В 2013 году Пенсионный фонд запустил веб-портал электронных услуг. С тех пор многие услуги появились в цифровом формате.
По данным Министерства социальной политики, вебпортал Пенсионного фонда уже насчитывает более 21 миллиона пользователей, а мобильное приложение "Пенсионный фонд" загрузили более 1,4 миллиона украинцев.
Дело в том, что благодаря личном кабинете каждый гражданин может проверить информацию о страховом стаже, уплаченные взносы и тому подобное. Кроме того, на портале доступен онлайн запрос, который позволяет получить необходимые сведения дистанционно.
К возможностям, которые можно получить на портале, входят:
- данные е-трудовой книжки и учетного е-дела, а также другие сведения из Реестра застрахованных лиц; контролировать уплату работодателем страховых взносов,
- подача заявлений на назначение или перерасчет пенсии, жилищной субсидии или льготы, оформление пенсионного удостоверения и т.д,
- уплата добровольных взносов на пенсионное страхование,
- расчет будущей пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора".
Обратите внимание! В 2024 году одной из самых популярных услуг на портале было получить справку с QR-кодом. Только в сентябре того же года она была сгенерирована более 4,9 тысяч раз.
Как объясняют в ПФУ, авторизоваться или зарегистрироваться на портале можно с помощью нескольких способов, среди которых:
- Это можно сделать с помощью Дія.Підпису: для этого нужны компьютер или ноутбук и смартфон с установленным приложением Дія. Прежде всего нужно на вебпортале ПФУ выбрать в меню "Вход" закладку "Дія.Підпис", далее следует нажать кнопку "Получить код для входа" и отсканировать QR-код, что появится на экране, с помощью опции по сканированию QR-кода в приложении Дія. Впоследствии войдите в приложение Дія на телефоне и наведите считыватель QR-кода на сектор с QR-кодом на вебпортале, подтвердите запрос на авторизацию через Дія.Підпис и подтвердите личность через проверку по фото. В конце введите пятизначный код для Дія.Підпис.
- Через BankID (ID.GOV.UA): в меню "Вход" на вебпортале нужно выбрать закладку "ID.GOV.UA", впоследствии выбрать банк, в котором есть счет и выполнить все необходимые указания, которые предлагает банк для входа на портал через BankID.
- По КЭП (квалифицированной электронной подписи): на вебпортале в меню "Вход" выберите закладку "По КЭП", а затем выберите АЦСК, где был выдан КЭП. После этого загрузите КЭП, введите пароль и выполните вход на вебпортал.
Калькулятор пенсии и проверка страхового стажа в Пенсионном фонде
Одним из наиболее популярных сервисов на веб-портале остается "Пенсионный калькулятор". Он оценивает предварительно будущий размер пенсионных выплат.
Для того, чтобы им пользоваться нужно на вебпортале выбрать в верхнем меню вкладку "Пенсионный калькулятор". Далее нужно выбрать один из двух вариантов расчета:
- С учетом стажа, что будет приобретено до пенсионного возраста, где система автоматически спрогнозирует стаж до наступления пенсионного возраста, учитывая текущие данные.
- По введенным данным, где расчет будет осуществлен исключительно на основе тех данных о стаже и заработной плате, которые введены самостоятельно.
В то же время если некоторые периоды трудовой деятельности отсутствуют, то нужно нажать кнопку "Добавить период" и внести информацию месяца работы и сумму заработка.
После этого следует нажать кнопку "Сохранить и рассчитать". Таким образом система сформирует протокол расчета, где будет указать ориентировочный размер будущей пенсии и возраст выхода на нее.
Кроме того, не менее важным является стаж работы в личном кабинете ПФУ, ведь он влияет на право выхода на пенсию и размер будущих выплат. Через личный кабинет можно проверить, передавал ли работодатель все необходимые данные.
По такой же аналогии можно проверить и уплату единого социального взноса (ЕСВ): в меню слева на вебпортале ПФУ стоит выбрать раздел "Моя заработная плата", где будет отображаться сумма доходов и начисления ЕСВ по месяцам. Зато для проверки страхового стажа стоит перейти в раздел "Мой страховой стаж".
В Фонде отмечают, что стоит обратить внимание на отметку в разделе "Признак наличия заработной платы без уплаты взносов". Отметка "Нет" означает, что за вас все уплачено.
Обратите внимание! На веб-портале ПФУ страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года. Зачисление стажа до 2004 года осуществляется на основании записей из трудовой книжки и других документов.
Как проверить начисление и перерасчет пенсии?
Информация о пенсии доступна в разделе "Моя пенсия" в личном кабинете на веб-портале ПФУ. В этом разделе можно проверить вид пенсии, общий размер выплат, составляющие пенсионного обеспечения и срок, на который назначена пенсия.
Кроме того, в системе отображаются еще и документы о назначении или перерасчете выплат. К тому же каждый пенсионер может ознакомиться с электронной пенсионным делом, где хранятся отсканированные документы, касающиеся начисления пенсии.
В Пенсионном фонде напоминают, что подать заявку на назначение пенсии (по возрасту) можно придерживаясь такого алгоритма:
- Войти в личный кабинет через вебпортал с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В меню слева перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на назначение пенсии".
- Появится анкета, которую нужно заполнить. Кроме того, при формировании электронного заявления нужно добавить файлы сканированных документов, необходимых для назначения пенсии.
- Результаты обработки обращения будут отображены во вкладке "Мои сообщения".
В общем к заявлению о назначении пенсии необходимо подать следующие сканированные документы: паспорт, идентификационный код, документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении и т.д.), справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 года (по желанию), реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк), фотография для пенсионного удостоверения, свидетельство о рождении детей, а также женщины, в случае изменения фамилии, предоставляют свидетельство о браке.
Размер пенсий в Украине
По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия бывших парламентариев составляла около 19,5 тысяч гривен в 2025 году. Это более чем втрое больше чем средняя пенсия по стране, сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Зато самые большие пенсионные выплаты получают так называемые спецпенсионеры, где один из бывших народных депутатов даже получает пенсию в размере 245,9 тысячи гривен в месяц. В то же время другие большие пенсии парламентариев значительно ниже: от 59,9 тысячи гривен до 23,3 тысячи гривен.
В то же время на начало 2026 года средний размер пенсий в Украине достигал примерно 6 544 гривны. Около трети пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 гривен, а значительная часть имеет более низкие выплаты:
- до 3 000 гривен – около 3 – 4% пенсионеров,
- 3 000 – 4 000 гривен – более 20%,
- 4 000 – 5 000 гривен – около 17 – 20%,
- более 10 000 гривен – около 18 – 19%.
Всего в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, среди которых почти 3 миллиона продолжают работать. Поэтому пенсионеры, продолжающие работать, в среднем получают большую пенсию – около 7 тысяч гривен в месяц.
Как известно, самые высокие средние пенсионные выплаты традиционно фиксируют в Киеве – около 8 900 – 9 800 гривен в зависимости от методики подсчета. Немалые пенсии остаются в Донецкой и Луганской областях – от 7 400 до 8 000 гривен.
А самые низкие фиксируют в западных регионах, где, например, в Тернопольской области средний размер выплат достигает 5 000 – 6 000 гривен. В Черновицкой области этот диапазон достигает 5 200 гривен.
Пенсионный фонд: контакты и адреса
Известно, что с 1 июня Пенсионный фонд Украины вводит новый формат предоставления телефонных консультаций. Теперь обращения граждан будет обрабатывать единый контакт-центр, заявляет Главное управление ПФУ в Киеве.
Всего для получения консультаций будут работать 3 номера: 0 800 503 753, который является бесплатным для граждан, а также (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71. Зато все предыдущие телефоны горячей линии столичного управления прекратят работу.
График работы контакт-центр будет таким: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу – с 8:00 до 14:00. Воскресенье – выходной.
Кроме телефонных консультаций, украинцы могут обращаться в Пенсионный фонд через личный кабинет на веб-портале или написать онлайн-запрос на электронный адрес – info@pfu.gov.ua. Такие обращения граждан рассматривают в течение 30 дней с момента регистрации. А если вопрос не требует дополнительной проверки, то ответ могут предоставить раньше – до 15 дней.
В то же время все адреса других сервисных центров Главных управлений Пенсионного фонда Украины, а также номера, можно найти по этой ссылке.