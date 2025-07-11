Какие пенсии у народных депутатов

Их пенсии могут доходы до 246 тысяч гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа, главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Он сообщил, что обратился с запросом относительно размера пенсий в Украине в Пенсионный фонд. В частности народный депутат спросил, кто получает самые большие пенсии в стране.

Цифры шокируют. Прежде всего потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете,

– написал Гетманцев.

Он объяснил, что в запросе в ПФУ попросил показать 20 самых больших пенсий по разным категориям спецпенсионеров. Согласно информации, только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии.

В дальнейшем список имеет такой вид:

59 894 гривен; 50 159 гривен; 49 343 гривны; 46 581 гривна; 41 536 гривен; 41 508 гривен; 23 610 гривен; 23 323 гривны; 23 314 гривен.

Важно! В то же время средняя пенсия по Украине составляет 5,8 тысячи гривен (данные на 1 января 2025 года).