Які пенсії в народних депутатів
Їхні пенсії можуть доходи до 246 тисяч гривень, пише 24 Канал з посиланням на нардепа, очільника Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
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Він повідомив, що звернувся з запитом щодо розміру пенсій в Україні до Пенсійного фонду. Зокрема народний депутат запитав, хто отримує найбільші пенсії в країні.
Цифри шокують. Насамперед тому, що їх ніяк не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви мені пишете,
– написав Гетманцев.
Він пояснив, що у запиті до ПФУ попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Згідно з інформацією, тільки один народний депутат отримує 245,9 тисячі гривень пенсії.
Надалі список має такий вигляд:
- 59 894 гривень;
- 50 159 гривень;
- 49 343 гривні;
- 46 581 гривня;
- 41 536 гривень;
- 41 508 гривень;
- 23 610 гривень;
- 23 323 гривні;
- 23 314 гривень.
Важливо! Водночас середня пенсія по Україні становить 5,8 тисячі гривень (дані на 1 січня 2025 року).