Умови призначення пенсії за вислугу років

Пенсія за вислугу років поліцейським після звільнення зі служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Такі виплати можуть отримувати працівники підрозділів, які входять до складу поліції:

кримінальна поліція;

патрульна поліція;

органи досудового розслідування;

поліція охорони;

спеціальна поліція;

поліція особливого призначення;

інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або на забезпечення її функціонування

Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники поліції, які з 01 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше.

Важливо звернути увагу, що працівники поліції мають можливість отримувати й пенсію за віком при досягненні граничного віку та за наявності необхідного страхового стажу. Однак, отримувати обидві із зазначених пенсій – неможливо, а вибір покладається на самого отримувача пенсії.

Розмір пенсії за вислугу років поліцейським

Розмір пенсії за вислугу років вираховується у відсотковому співвідношенні до грошового забезпечення, яке складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Так, у разі досягнення 20 років вислуги розмір пенсії становитиме 50% від суми грошового забезпечення. У разі звільнення за станом здоров’я або досягнення граничного віку перебування на службі у поліції – початковий розмір пенсії становитиме 55%. За кожен додатковий рік вислуги нараховуються додаткові 3%.