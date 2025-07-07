Як розраховують поліцейську пенсію

Працівникам поліції в Україні нараховують пенсію відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У цьому законі вказано, що до часу служби в поліції зараховують до:

стажу державної служби;

страхового стажу;

стажу роботи за спеціальністю;

та вислуги років.

Важливо! Служба не на всіх посадах зараховується до вислуги років. Їхній перелік зазначений у статті 78 Закону України від 02.07.2015 № 580-VIII.

Яку пенсію можуть отримати поліцейські

Поліцейським призначають одну з трьох видів пенсій відповідно до обставин.

Пенсія за вислугу років

На ці виплати можуть розраховувати правоохоронці, яких звільнили з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати. При цьому вони повинні мати щонайменше 25 років вислуги.

Також пенсія за вислугу років призначається правоохоронцям, яким виповнилося 45 років, якщо на день звільнення зі служби вони мають щонайменше 25 років страхового стажу, з яких 12 років і 6 місяців – це служба в поліції чи органах внутрішніх справ, або військова служба.

Пенсія по інвалідності

На неї мають право правоохоронці, які отримали інвалідність через поранення, захворювання чи контузію під час служби, або ж їхнє захворювання спричинене проходженням служби.

Пенсія у зв’язку зі стратою годувальника

На цей вид виплат мають право рідні загиблих на службі поліцейських або правоохоронців, які померли через каліцтво чи хворобу, пов’язану зі службою.

Пенсію у разі втрати годувальника виплачують непрацездатним дітям, батькам, дружині чи чоловіку, які втрати основне джерело засобів до існування.

Варто знати! Пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника призначають незалежно від того, скільки тривала служба поліцейського.

Коли виплату пенсії можуть припинити

Поліцейським призначають пенсію лише після їхнього звільнення зі служби.

Якщо правоохоронець повторно вступить на службу до лав поліції, виплату пенсії припинять.

Пенсію поновлять після того, як він залишить службу, при чому врахують загальну вислугу років саме за останнім звільненням.

Слід знати! Пенсійні виплати не припинять, якщо правоохоронця призвали на військову службу за контрактом або прийняли на службу до підрозділу поліції особливого призначення.