Как рассчитывают полицейскую пенсию

Работникам полиции в Украине начисляют пенсию в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В этом законе указано, что ко времени службы в полиции засчитывают в:

стаж государственной службы;

страховой стаж;

стаж работы по специальности;

и выслугу лет.

Важно! Служба не на всех должностях засчитывается в выслугу лет. Их перечень указан в статье 78 Закона Украины от 02.07.2015 № 580-VIII.

Какую пенсию могут получить полицейские

Полицейским назначают одну из трех видов пенсий в соответствии с обстоятельствами.

Пенсия за выслугу лет

На эти выплаты могут рассчитывать правоохранители, которых уволили с 1 октября 2020 года или после этой даты. При этом они должны иметь не менее 25 лет выслуги.

Также пенсия за выслугу лет назначается правоохранителям, которым исполнилось 45 лет, если на день увольнения со службы они имеют не менее 25 лет страхового стажа, из которых 12 лет и 6 месяцев – это служба в полиции или органах внутренних дел, или военная служба.

Пенсия по инвалидности

На нее имеют право право правоохранители, которые получили инвалидность из-за ранения, заболевания или контузии во время службы, или же их заболевание вызвано прохождением службы.

Пенсия в связи со смертью кормильца

На этот вид выплат имеют право родные погибших на службе полицейских или правоохранителей, умерших из-за увечья или болезни, связанную со службой.

Пенсию по случаю потери кормильца выплачивают нетрудоспособным детям, родителям, жене или мужу, которые потеряли основной источник средств к существованию.

Стоит знать! Пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца назначают независимо от того, сколько длилась служба полицейского.

Когда выплату пенсии могут прекратить

Полицейским назначают пенсию только после их увольнения со службы.

Если правоохранитель повторно вступит на службу в ряды полиции, выплату пенсии прекратят.

Пенсию возобновят после того, как он оставит службу, причем учтут общую выслугу лет именно по последнему увольнению.

Следует знать! Пенсионные выплаты не прекратят, если правоохранителя призвали на военную службу по контракту или приняли на службу в подразделение полиции особого назначения.