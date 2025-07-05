Хто може втратити пенсію за три місяці

Українці мають подати заяву про призначення їм пенсійних виплат протягом 90 днів з моменту досягнення пенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсіонеру, який звернеться до Пенсійного фонду протягом трьох місяців, виплати нарахують з дати, що настає за днем досягнення пенсійного віку. В іншому випадку нарахування погнуться лише з дня подачі заяви.

Якщо українець вийшов на пенсію за віком 15 травня 2025 року, то йому слід подати заяву до ПФУ до 12 серпня. Тоді пенсійні виплати розпочнуться з 16 травня.

Якщо пенсіонер подасть документи до ПФУ 20 серпня, то втратить пенсію за три місяці, а виплати розпочнуться лише з кінця серпня.

Варто знати! Датою подання заяви до ПФУ вважається день, коли відомство отримало всі необхідні документи для оформлення пенсії, а не час першого візиту до сервісного центру фонду.

Як оформити пенсію за віком

Оформити пенсію за віком в Україні можна двома способами:

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання;

через електронний вебпортал ПФУ, але для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис.

Одної заяви для оформлення пенсії недостатньо. Потрібно подати низку документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

документи про страховий стаж (трудову книжку, диплом для тих, хто навчався на денній формі, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей);

довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи, якщо такий наявний.

Варто знати! На пенсію за віком у 2025 році українці можуть вийти, якщо мають щонайменше 32 роки стажу.