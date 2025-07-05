Хто може втратити пенсію за три місяці
Українці мають подати заяву про призначення їм пенсійних виплат протягом 90 днів з моменту досягнення пенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Пенсіонеру, який звернеться до Пенсійного фонду протягом трьох місяців, виплати нарахують з дати, що настає за днем досягнення пенсійного віку. В іншому випадку нарахування погнуться лише з дня подачі заяви.
- Якщо українець вийшов на пенсію за віком 15 травня 2025 року, то йому слід подати заяву до ПФУ до 12 серпня. Тоді пенсійні виплати розпочнуться з 16 травня.
- Якщо пенсіонер подасть документи до ПФУ 20 серпня, то втратить пенсію за три місяці, а виплати розпочнуться лише з кінця серпня.
Варто знати! Датою подання заяви до ПФУ вважається день, коли відомство отримало всі необхідні документи для оформлення пенсії, а не час першого візиту до сервісного центру фонду.
Як оформити пенсію за віком
Оформити пенсію за віком в Україні можна двома способами:
- у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання;
- через електронний вебпортал ПФУ, але для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис.
Одної заяви для оформлення пенсії недостатньо. Потрібно подати низку документів:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- документи про страховий стаж (трудову книжку, диплом для тих, хто навчався на денній формі, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей);
- довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);
- документи, які засвідчують особливий статус особи, якщо такий наявний.
Варто знати! На пенсію за віком у 2025 році українці можуть вийти, якщо мають щонайменше 32 роки стажу.