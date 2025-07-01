Як визначається пенсія по інвалідності
На пенсію по інвалідності впливають вік, обставини набуття інвалідності, виплата за віком та інші фактори, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Як вікова пенсія впливає на виплату по інвалідності:
- громадяни з інвалідністю I групи мають отримати – 100% пенсії за віком;
- інвалідністю II групи – 90%;
- інвалідністю III групи – 50%.
Яка мінімальна пенсія по інвалідності зараз
На розмір мінімальної пенсії по інвалідності для людей з II групою впливає чи працює ця особа :
- особи з інвалідністю II групи, які не працюють, мають отримувати щонайменше 2 520 гривень;
- якщо ж такі особи працюють, їхня мінімальна пенсія складатиме уже – 2 093 гривні.