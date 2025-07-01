Как определяется пенсия по инвалидности

На пенсию по инвалидности влияют возраст, обстоятельства приобретения инвалидности, выплата по возрасту и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорится в сообщении ПФУ.

Как возрастная пенсия влияет на выплату по инвалидности:

  • граждане с инвалидностью I группы должны получить – 100% пенсии по возрасту;
  • инвалидностью II группы – 90%;
  • инвалидностью III группы – 50%.

Какая минимальная пенсия по инвалидности сейчас

На размер минимальной пенсии по инвалидности для людей со II группой влияет обстоятельство: работает ли это лицо:

  • лица с инвалидностью II группы, которые не работают, должны получать не менее 2 520 гривен;
  • если же такие лица работают, их минимальная пенсия будет составлять уже – 2 093 гривны.