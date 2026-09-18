Мобілізованим УБД мають справедливо рахувати бойовий стаж: питання вже дійшло до Ради

Громадяни досі намагаються захистити справедливе нарахування страхового стажу мобілізованим учасникам бойових дій та визволеним з полону захисникам. Нині це питання потребує правового захисту та комплексного дослідження. Різні структкри та народні депутати реагують на заклики учасників ініціативи “Стаж під вогнем”.

Справедливість для мобілізованих УБД

Активісти наголошують, що вони не вимагають створити новий вид пенсії, чи необґрунтованої додаткової пільги. Проте той факт, що мобілізованим військовим стаж рахується за принципом один місяць стажу за один місяць служби, але особливі умови перебування в окопах, під КАБами, або ж у ворожому полоні - не враховуються. Як розповіла в коментарі 24 Каналу одна з учасниць ініціативи Ірина Гребцова, в статті 24 Закону №1058-IV держава вже застосовує механізми пільгового обчислення стажу для шкідливих умов.

Логічно було б, за таким же механізмом нараховувати пенсію учасникам бойових дій, які раніше працювали на цивільних посадах.

Зауважимо! Для мобілізованих бійців під постійними обстрілами та авіабомбами віковий поріг становить 55 років, а стаж рахується "один до одного". Активісти наголошують, що законодавство оцінює ризик для життя на лінії бойового зіткнення нижче, ніж цивільну роботу у шкідливих цехах.

Запровадження норми "один місяць до трьох" у статті 24 Закону №1058-IV лише дозволить мобілізованим УБД скористатися тими правовими механізмами, які вже діють у солідарній системі,

– зазначила наша співрозмовниця.

Міністерство соціальної політики зазначало, що створити "спеціальні пенсії" їм забороняє нещодавно укладений Меморандум. Водночас зміни до закону пропонувалися ще у 2024 році. Тоді вони були проігноровані.

Але ж важливо, що громадяни не вимагають "нової пенсії", тому коректного пояснення відмови щодо зарахування бойового стажу мобілізованим УБД немає.

Право УБД на достроковий вихід у 55 років вже зафіксоване у ст. 115 Закону №1058-IV. Зарахування бойового стажу не змінює пенсійний вік у 55 років, а лише дозволяє мобілізованим громадянам сформувати необхідний страховий стаж для реалізації права, яке вже існує в законі,

– уточнила Ірина Гребцова.

Голос активістів уже чують у владі

Пані Ірина бореться за права військових не сама. Її однодумець та керівник ГО "Крила Надії Прикарпаття" Леся Федорів звернулася з відповідним запитом до народної депутатки Оксани Савчук. Парламентарка відреагувала на запит доволі швидко.

За словами Савчук, порушене активістами питання є суспільно важливим та потребує комплексного опрацювання, зокрема оцінки чинного порядку обчислення страхового стажу, визначення кола осіб, на яких можуть поширюватися відповідні зміни, а також проведення необхідних фінансово-економічних розрахунків.

Тому народна депутатка вже подала звернення:

до Міністерства оборони України та Головного управління Пенсійного фонду України щодо стану опрацювання пропозицій про кратне обчислення страхового стажу військовослужбовців;

до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів щодо розгляду можливості законодавчого врегулювання порушеного питання.



Оксана Савчук підтримала ініціативу "Стаж під вогнем" / Фото з фейсбуку

Також на запит відповіла Національна асоціація адвокатів України. Там висловили повну підтримку позиції. Так НААУ направила Офіційний Лист Підтримки до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ірина Гребцова зауважила, що асоціація адвокатів є вищим самоврядним органом адвокатів України. А коли адвокатська спільнота держави офіційно підтверджує правоту юридичної позиції, то ПФУ більше не зможуть маніпулювати.

Також свою підтримку Колективного звернення мешканців Чутівської громади Полтавщини за підписом старост семи старостинських округів висловили нардепи Олег Кулініч, Ольга Саладуха та Єгор Чернєв.

Ініціатори петиції №41/010530-26еп, зареєстрованої на сайті Кабміну, пропонують рахувати місяць за три для військових, які безпосередньо беруть участь у боях або виконують бойові завдання в районах бойових дій. Місяць за два пропонують зараховувати тим, хто служить у районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях – наприклад, забезпечує позиції чи чергує. Так само пропонують рахувати стаж за офіційно підтверджене перебування в полоні.

Цікаво, що розрахунок "один місяць за три" для періоду безпосередньої участі в бойових діях в Україні вже застосовується для розрахунку вислуги років, потрібної для виходу на окрему військову пенсію. Відомо, що юридична практика поширюється на будь-яких військовослужбовців, включно з мобілізованими.