Міністерство соціальної політики пояснило, чому поки що не змінює нарахування стажу мобілізованим

Ініціатива"Стаж під вогнем" виступає проти несправедливого нарахування страхового стажу військовим, які потрапили до армії через мобілізацію. Нині держава рахує таким службовцям тотожний стаж, як у цивільного працівника, не враховуючи важкість та небезпеку такої роботи. Одна з активісток Ірина Гребцова звертається до різних інстанцій, аби домогтися змін. Редакції 24 Каналу вона передала офіційний лист від Міністерства соціальної політики, де є відповіді на питання щодо змін в зарахуванні стажу.

Зокрема авторка звернення просила у відомства обґрунтувати п'ятирічне зниження пенсійного віку для УБД як достатній механізм компенсації особливих умов військової служби та участі у бойових діях.

На мої 11 конкретних питань про наявність актуарних розрахунків, медичних чи соціологічних досліджень, які б обґрунтовували норму 55 років, міністерство офіційно відповіло: "відображені відомості відсутні у зафіксованому вигляді". Тобто у держави немає жодного документа чи розрахунку, який би підтверджував їхні слова про "де-факто компенсацію" бойового стажу,

– повідомила пані Ірина.

Ба більше, Мінсоцполітики для пояснення, чому не можна рахувати стаж мобілізованих тотожно з контрактниками, посилалося на Меморандум Міжнародного валютного фонду від 2 липня 2026 року. Того дня було підписано новий Меморандум з МВФ про обмеження видатків Пенсійного фонду України.



Офіційна відповідь на запит від Мінсоцполітики / Скриншот

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Але опрацювати проєкт щодо змін нарахування пенсій вимагалося ще у 2024 році в резолюції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За цей час – ще до Меморандуму – держава могла можливість ухвалити відповідний закон.

Ірина Гребцова зауважує, що Мінсоцполітики два роки лише відкладало це питання, а тепер говорить, що має заборону від МВФ.

Мінсоцполітики обіцяє не залишати захисників ні з чим. У відповіді зазначили, що буде підготовлено новий законопроєкт, аби пільговий стаж можна було замінити "додатковою державною виплатою за бойовий досвід". Проте, де саме братимуть кошти на це – не розкривається.



Мінсоцполітики готує зміни / Скриншот

Мінсоцполітики завершує підготовку законопроєкту, спрямованого на реалізацію комплексної пенсійної реформи, якою передбачається, зокрема, запровадження концептуально інших підходів до пенсійного забезпечення учасників бойових дій. Наразі Мінсоцполітики проводить консультації щодо положень законопроєкту з Міністерством фінансів України та міжнародними партнерами. Найближчим часом законопроєкт буде оприлюднено,

– написали у відомстві.

Питання в активістів усе ж залишаються. Ірина Гребцова наголошує, що досі не зрозуміло, що робити воїну, який пройшов бої чи полон, але не має 25 років цивільного стажу. Після 55 років він отримує якусь виплату замість закріпленого в законі страхового стажу. Активістка наголосила, що "захисникам потрібні не невизначені обіцянки, а законне гарантоване право на страховий стаж у Законі № 1058-IV".

Активісти закликають підтримати петицію

Наразі зареєстрована петиція зібрала лише понад 2 700 голосів з 25 тисяч необхідних. У пропозиції йдеться про:

зарахування місяця служби за три у випадку безпосередньої участі у бойових діях або виконання бойових завдань;

місяця за два – за умови проходження військової служби в районах ведення бойових дій, навіть якщо це не була безпосередня участь у бою;

місяця служби за два – за перебування в полоні, якщо цей факт офіційно встановлений.

Нагадаємо, активісти звернулися до держави із запитом про зміни у законодавстві щодо пенсійного забезпечення мобілізованих військових. Для цього було створено колективне звернення.

Наголошується, що проблема має масштабний характер. Через війну тисячі цивільних залишили роботу, родину та звичне життя, щоб захищати Україну. Після повернення зі служби багато хто через погіршення здоров’я вже не може повноцінно працювати й накопичувати страховий стаж для гідної пенсії. На думку ініціаторів змін, нинішній підхід до пенсійного забезпечення мобілізованих є несправедливим.