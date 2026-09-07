Можуть перевірити та стягнути гроші: в Україні карають за незаконні лікарняні

В Україні діють законодавчі акти про порядок проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування. Зокрема, згідно з ними розроблено механізм встановлення неправомірності видачі лікарняного й, відповідно, компенсації за сплачені страхові гроші.

Чи можливо перевірити листок непрацездатності

Фактичну відсутність захворювання та необґрунтованість формування медичного висновку можна встановити на основі правових засад формування лікарняних та компенсації за безпідставно виплачені "лікарняні". Зокрема такий порядок регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та постановами Кабінету Міністрів України. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат АО "ETERNIX" Вікторія Гаврилкіна.

Якщо в роботодавця чи в представників Пенсійного фонду виникають сумніви щодо обґрунтованості формування медичного висновку, то щодо цього можливо ініціювати перевірку листка непрацездатності.

Провести її повинні саме уповноважені посадові особи ПФУ та уповноважені лікарі. Так медики перевіряють висновки з використанням електронної системи охорони здоров’я на підставі запиту уповноваженої посадової особи територіального органу Пенсійного фонду.

Вікторія Гаврилкіна Адвокат АО "ETERNIX" Для проведення перевірки відомостей уповноважений лікар має доступ до інформації, яка містить знеособлені персональні дані. Серед них: дані про предмет перевірки; записи в Реєстрі медичних висновків за номерами запису медичних висновків; записи про направлення та рецепти, що ведуться в межах випадку тимчасової непрацездатності, щодо якого проводиться перевірка. За результатами проведення перевірки медичного висновку уповноважений лікар в електронній системі охорони здоров’я формує висновок.

Такий висновок надалі може надаватися на запит представників правоохоронних органів, за рішенням суду. Відомості також передаються до Пенсійного фонду шляхом електронної інформаційної взаємодії між електронною системою охорони здоров'я та автоматизованою інформаційно-аналітичною системою ПФУ. Як наслідок, можливо зробити оскарження вимоги про компенсацію суми страхової виплати.

Шляхи та підстави для компенсації незаконної страхової виплати

Компенсація необхідна, якщо за необґрунтованим лікарняним уже було виплачено кошти працівнику, то компенсація здійснюється з боку закладу охорони здоров'я чи лікаря, який створив цей медичний висновок.

Як зазначила адвокат, підставою для компенсації є вимога органу ПФУ після отримання результатів перевірки. Так заклад охорони здоров’я чи лікар-ФОП мають право або добровільно сплатити кошти на вимогу. Якщо протягом встановленого строку компенсація не надходить, то в суд подається позов про примусове стягнення суми виплати.

Працівник також повинен сплатити компенсацію, якщо неправомірність висновку виникла через подання недостовірних документів або фальсифікацію.

Добровільний шлях – працівник самостійно повертає отримані кошти на рахунок ПФУ або надає роботодавцю письмову заяву про утримання коштів із його заробітної плати, що передбачають статті 127 і 136 Кодексу законів про працю України. Якщо працівник відмовляється повернути гроші, орган ПФУ або роботодавець звертаються до суду з позовом про стягнення безпідставно набутих коштів,

– уточнила Вікторія Гаврилкіна.

Чи здійснює стягнення виконавча служба

Органи Державної виконавчої служби або приватні виконавці теж здійснюють примусове виконання рішення, коли боржник відмовляється добровільно повернути кошти. Коли ПФУ або роботодавець виграє суд, то він має відповідний виконавчий лист або наказ. На цій підставі виконавець може арештувати банківські рахунки та майно медустанови, лікаря-ФОП або працівника, залежно від того, хто мав сплатити компенсацію.

Шляхов відрахування із доходів виконавча служба йде, коли боржником є працівник. Тоді, за словами експерта, виконавець направляє постанову роботодавцю або до ПФУ для утримання коштів із заробітної плати чи пенсії, яке зазвичай не перевищує 20%.

Також застосовується стягнення виконавчого збору, – пояснює Гаврилкіна. З боржника додатково стягується виконавчий збір у розмірі 10% від суми, що підлягає примусовому стягненню. Це передбачено статтею 27 Закону № 1404-VIII.

Нагадаємо, що нові правила нарахування лікарняних діють від квітня. Тоді держава посилила контроль над процесом через нововведення в законі. Пенсійний фонд України відповідатиме за фінансування та контроль виплат, а роботодавці зобов'язані ухвалювати рішення щодо лікарняної відпустки у встановлені терміни.

Важливо, що в Україні не встановлено жодних обмежень на кількість лікарняних відпусток. Головне, щоб працівник оформив непрацездатність офіційно та він був підтверджений медичним закладом.