Що відомо про лікарняні в Україні

Детальніше у цьому питанні розбирався 24 Канал.

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Згідно з чинним законодавством, застраховані люди мають право на допомогу в розмірі 100% середньої зарплати під час лікарняного. Але за умови наявності стажу, який становить більше, ніж вісім років. Про це йдеться у статті 17 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Якщо стаж є меншим, то розмір виплати є таким:

50 % середньої зарплати – за наявності страхового стажу до 3 років;

60 % середньої зарплати – за наявності стажу від 3 до 5 років;

70 % середньої зарплати – якщо є стаж від 5 до 8 років.

У разі меншого стажу, ніж шість місяців, за останні 12 місяців, лікарняні обчислять з фактично виплаченої суми. Але не більш як з мінімальної зарплати.

Однак є люди, на яких чинні правила не поширюється. Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Для таких осіб сума лікарняних у розмірі 100% від середнього доходу буде здійснюватися незалежно від стажу:

застрахованим особам, які віднесені до 1 – 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або особі, яка їх замінює що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих ветеранів війни, членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

донорам, які мають право на пільгу, передбачену ЗУ "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові";

особам, реабілітованим відповідно до ЗУ "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років".

Тобто правила оформлення лікарняних не є однаковим для всіх людей одразу. Наприклад, інакше розраховується допомога працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті.

Що ще варто знати про лікарняні

Нагадаємо, що ще з квітня уряд посилив контроль за процесом оформлення лікарняних. Зокрема, зміни внесли й до законодавства.

Процес оформлення лікарняних стає жорсткішим. А за виплати нестиме відповідальність Пенсійний фонд.