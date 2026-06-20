Хто може отримати 2 гривень від уряду

Після опрацювання заявки людина отримує 2 тисячу гривень підтримки від держави, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також 10 000 гривень на наступну зиму: хто має право отримати нову допомогу

Гроші можна витратити на оплату обстежень у медичному закладі. Але тільки у тому, який бере участь у програмі.

Як зазначила Свириденко, такий скринінг допомагає виявити ризики для життя та здоров’я на ранніх стадіях, а також запобігти їхньому розвитку. Зокрема, мова йде про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров’я людини.

Пройти скринінг можна у 2 227 місцях надання послуги – у державних, комунальних або приватних медичних закладах. Вибір закладу не залежить від місця проживання чи реєстрації.

Подати заявку можна через Дію або офлайн – у ЦНАПі. Після отримання грошей можна вже записатися на обстеження.

Що ще відомо про програму "Скринінг здоров'я 40+"

Нагадаємо, що умови програми "Скринінг здоров'я 40+" змінили. Якщо гроші не використати протягом двох місяців, то вони автоматично повернуться в бюджет.

У межах державної програми українцям пропонують три перевірки. Мова йде про анкетування, лабораторні дослідження та фізикальне обстеження.