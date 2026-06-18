Кому надається допомога на придбання твердого палива?

Прийом заявок на допомогу триватиме з 1 червня по 15 жовтня 2026 року, повідомляє Соледарська міськрада.

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Хто саме має право на таку підтримку:

особи віко від 60 років (у тому числі й ті громадяни, які не набули права на пенсію);

громадяни з інвалідністю;

малозабезпечені;

багатодітні родини;

родини в яких виховуються діти з інвалідністю;

члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни;

ветерани війни;

родини в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

родини де є дитина, державна реєстрація народження якої проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу.

Така підтримка надається одноразово. Розмір цієї допомоги на опалювальний період 2026 – 2027 років складає 10 000 гривень.

Аби отримати цю допомогу, потрібно подати пакет документів. Зробити це можна:

особисто у центрі підтримки в Києві чи Дніпрі;

поштою.

Закликаємо мешканців громади, які належать до визначених категорій та потребують підтримки в опалювальний період, своєчасно подати документи для отримання матеріальної допомоги,

– вказала міськрада.

Зауважимо, платити менше за комуналку можна і завдяки оформленню субсидії. Така підтримка надається членам домогосподарства, які не мають змоги самостійно сплачувати ЖКП. До того ж субсидія поширюється на тверде та рідке пічне паливо.