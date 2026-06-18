Кому предоставляется помощь на приобретение твёрдого топлива?

Прием заявок на получение помощи продлится с 1 июня по 15 октября 2026 года, сообщает Соледарский горсовет.

Читайте также Скоро "сгорит": украинцам напомнили воспользоваться важной выплатой до крайнего срока

Кто именно имеет право на такую поддержку:

  • лица в возрасте от 60 лет (в том числе и те граждане, которые не приобрели право на пенсию);
  • граждане с инвалидностью;
  • малообеспеченные;
  • многодетные семьи;
  • семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
  • члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;
  • члены семей погибших или умерших ветеранов войны;
  • ветераны войны;
  • семьи, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • семьи, где есть ребенок, государственная регистрация рождения которого произведена в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса.

Такая поддержка предоставляется единовременно. Размер этой помощи на отопительный период 2026–2027 годов составляет 10 000 гривен.

WhatsApp 24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости Добавить

Чтобы получить эту помощь, необходимо подать пакет документов. Сделать это можно:

  • лично в центре поддержки в Киеве или Днепре;
  • по почте.

Призываем жителей общины, относящихся к указанным категориям и нуждающихся в поддержке в отопительный период, своевременно подать документы для получения материальной помощи,
– указал горсовет.

Отметим, что платить меньше за коммунальные услуги можно и благодаря оформлению субсидии. Такая поддержка предоставляется членам домохозяйства, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКП. Кроме того, субсидия распространяется на твердое и жидкое печное топливо.