Кому предоставляется помощь на приобретение твёрдого топлива?
Прием заявок на получение помощи продлится с 1 июня по 15 октября 2026 года, сообщает Соледарский горсовет.
Читайте также Скоро "сгорит": украинцам напомнили воспользоваться важной выплатой до крайнего срока
Кто именно имеет право на такую поддержку:
- лица в возрасте от 60 лет (в том числе и те граждане, которые не приобрели право на пенсию);
- граждане с инвалидностью;
- малообеспеченные;
- многодетные семьи;
- семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
- члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;
- члены семей погибших или умерших ветеранов войны;
- ветераны войны;
- семьи, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- семьи, где есть ребенок, государственная регистрация рождения которого произведена в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса.
Такая поддержка предоставляется единовременно. Размер этой помощи на отопительный период 2026–2027 годов составляет 10 000 гривен.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Чтобы получить эту помощь, необходимо подать пакет документов. Сделать это можно:
- лично в центре поддержки в Киеве или Днепре;
- по почте.
Призываем жителей общины, относящихся к указанным категориям и нуждающихся в поддержке в отопительный период, своевременно подать документы для получения материальной помощи,
– указал горсовет.
Отметим, что платить меньше за коммунальные услуги можно и благодаря оформлению субсидии. Такая поддержка предоставляется членам домохозяйства, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКП. Кроме того, субсидия распространяется на твердое и жидкое печное топливо.