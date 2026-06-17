Какую денежную выплату следует использовать до июля

Речь идет о зимней тысяче гривен, о чем напомнили в "Дії".

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Использовать национальный кэшбэк следует до 30 июня включительно.

Потратить деньги можно на следующие услуги:

оплату коммунальных услуг;

лекарства украинского производства;

книги от украинских издательств;

продукты и товары от украинских производителей;

почтовые услуги;

поддержку Сил обороны Украины.

Проверяйте остаток национального кэшбэка и используйте его до 30 июня,

– говорится в сообщении.

В частности, получатели пенсий и различных социальных выплат через "Укрпочту", для которых выплата была сформирована автоматически, а также те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, уже не могут потратить тысячу. Их крайний срок истек – до конца февраля 2026 года.

Следует также добавить, что срок был одинаковым для обеих категорий. Об этом сообщали в Министерстве социальной политики.

Ранее предполагалось, что средства можно будет потратить только в течение декабря 2025 года и января 2026 года соответственно.

Что еще нужно знать о "зимней тысяче"

Напомним, что в 2026 году к программе "Национальный кэшбэк" присоединились четыре ритейлера: АТБ, "Таврия В", "Дивоцин" и "ЛотОК". То есть в этих магазинах также можно потратить деньги.

Кроме того, украинцы нашли лазейки в отношении денежных выплат. Например, они оплачивали посылки в "Укрпочте", хотя товары не входили в перечень разрешенных категорий.