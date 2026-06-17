Яку грошову виплату слід використати до липня
Мова йде про зимову тисячу гривень, про що нагадали у Дії.
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Використати національний кешбек слід до 30 червня включно.
Витрати гроші можна на такі послуги:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- оплату комунальних послуг;
- ліки українського виробництва;
- книги від українських видавництв;
- продукти та товари від українських виробників;
- поштові послуги;
- підтримку Сил оборони України.
Перевіряйте залишок національного кешбеку та використовуйте їх до 30 червня,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, отримувачі пенсій та різних соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, вже не можуть витратити тисячу. Їхній дедлайн був – до кінця лютого 2026 року.
Слід також додати, що термін був однаковий для обох категорій. Про це повідомляли у Міністерстві соціальної політики.
Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.
Що ще слід знати про зимову тисячу
Нагадаємо, що у 2026 році до програми "Національний кешбек" долучилися чотири ритейлери: АТБ, "Таврія В", "Дивоцін" та "ЛотОК". Тобто у цих магазинах також можна витратити гроші.
Також українці знайшли лазівки щодо грошової виплати. Наприклад, оплачували посилки на "Укрпошті", хоча товари не входили до переліку дозволених категорій.