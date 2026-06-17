Яку грошову виплату слід використати до липня

Мова йде про зимову тисячу гривень, про що нагадали у Дії.

Читайте також Пенсія зросте на цілу тисячу: хто з пенсіонерів може отримати додаткові гроші

Використати національний кешбек слід до 30 червня включно.

Витрати гроші можна на такі послуги:

оплату комунальних послуг;

ліки українського виробництва;

книги від українських видавництв;

продукти та товари від українських виробників;

поштові послуги;

підтримку Сил оборони України.

Перевіряйте залишок національного кешбеку та використовуйте їх до 30 червня,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, отримувачі пенсій та різних соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, вже не можуть витратити тисячу. Їхній дедлайн був – до кінця лютого 2026 року.

Слід також додати, що термін був однаковий для обох категорій. Про це повідомляли у Міністерстві соціальної політики.

Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.

Що ще слід знати про зимову тисячу

Нагадаємо, що у 2026 році до програми "Національний кешбек" долучилися чотири ритейлери: АТБ, "Таврія В", "Дивоцін" та "ЛотОК". Тобто у цих магазинах також можна витратити гроші.

Також українці знайшли лазівки щодо грошової виплати. Наприклад, оплачували посилки на "Укрпошті", хоча товари не входили до переліку дозволених категорій.