Хто зможе отримати допомогу на догляд

Деталі розповіли у Пенсійному фонді України.

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Згідно з інформацією, підтримка наразі надається:

громадянам України, які постійно проживають на території країни;

іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, людям, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

громадянам Польщі, які перебувають в Україні на умовах, передбачених Законом України "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Щодо громадян Польщі: середньомісячний сукупний дохід цих людей за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, має не перевищувати прожитковий мінімум, який визначений для осіб, що втратили працездатність (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

Також гроші можуть отримати:

особи з інвалідністю внаслідок війни з-поміж військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які мають групу інвалідності, та є одинокими, і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

люди, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 13): будь-якої групи інвалідності, є одинокими та за висновком ЛЛК потребують постійного стороннього догляду;

українці, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у пункті "б" статті 16 Закону, або одинокими пенсіонерами та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

одинокі малозабезпечені особи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи та осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 13);

малозабезпечені особи з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю, зазначених у підпунктах 1 – 3, 6 пункту 13);

одинокі пенсіонери, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім осіб, зазначених у підпунктах 1 та 2 пункту 13).

Подати документи можна як офлайн (звернувшися до ЦНАПу чи ПФУ), так і онлайн. Таку можливість надають Дія, портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду. Також документи можна відправити поштою.

Перелік актуальних документів наразі такий:

заява;

документ, який посвідчує особу (наприклад, паспорт громадянина України);

РНОКПП;

декларація про доходи осіб, які звернулися за допомоги (але українцям, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю подається у разі потреби);

рішення суду про визнання особи недієздатною (якщо вона є такою);

рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

документи, які підтверджують участь у бойових діях у період Другої світової війни для осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років.

Зверніть увагу! Виплата залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2026 рік цей показник становить 2 595 гривень. Надбавка – це 40% від суми. Це означає, що людина отримає 1 038 гривень до пенсії.

Що ще варто знати про пенсії

Українці мають право на цю надбавку до пенсії у розмірі майже 800 гривень. Мова йде про літніх людей зі статусом "дитина війни". Тобто це ті люди, яким станом на 2 вересня 1945 року не виповнилося 18 років.

Також деякі пенсіонери мають право на грошову доплату у розмірі 20% до своїх пенсійних виплат. Такі люди повинні відповідати деяким важливим критеріям. Найважливіший – літня людина має не менше, ніж 6 місяців жити чи працювати в гірському населеному пункті.