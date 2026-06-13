Хто може претендувати на доплату у 800 гривень?

Право на цю надбавку мають громадяни зі статусом "дитини війни", тобто українці, яким станом на 2 вересня 1945 року не виповнилося 18 років. Закон України "Про соціальний захист дітей війни", ухвалений у 2006 році, гарантував їм щомісячну доплату у розмірі 30% мінімальної пенсії за віком.

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За нинішніх показників її розмір становив би близько 778 гривень на місяць. Проте для більшості пенсіонерів ця гарантія так і не реалізована в повному обсязі.

Чому виплату не призначають автоматично?

Проблеми з нарахуванням виникли ще після ухвалення закону. У 2011 році розмір доплати фактично скоротили до 7% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а згодом її виплату почали обмежувати положеннями законів про державний бюджет.

Хоча Конституційний Суд визнав таку практику неправомірною, автоматичне нарахування надбавки для більшості пенсіонерів так і не було відновлено.

Що робити, якщо доплату не призначили?

Юристи наголошують, що право на цю надбавку продовжує діяти. Якщо Пенсійний фонд не здійснює перерахунок, пенсіонер може звернутися із відповідною заявою або оскаржити відмову в суді.

Водночас слід враховувати, що навіть у разі позитивного рішення суду зазвичай вдається стягнути недоплачені кошти лише за останні шість місяців до моменту звернення. Саме тому фахівці радять не відкладати оформлення належних виплат.

Які ще є доплати в Україні?