Кто может претендовать на доплату в размере 800 гривен?

Право на эту надбавку имеют граждане со статусом "ребенка войны", то есть украинцы, которым по состоянию на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Закон Украины "О социальной защите детей войны", принятый в 2006 году, гарантировал им ежемесячную доплату в размере 30% минимальной пенсии по возрасту.

Интересно Если набрали стаж 24 года: какая будет пенсия при таких условиях

По нынешним показателям ее размер составил бы около 778 гривен в месяц. Однако для большинства пенсионеров эта гарантия так и не реализована в полном объеме.

Почему выплату не назначают автоматически?

Проблемы с начислением возникли еще после принятия закона. В 2011 году размер доплаты фактически сократили до 7% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а впоследствии ее выплату начали ограничивать положениями законов о государственном бюджете.

Хотя Конституционный Суд признал такую практику неправомерной, автоматический начисление надбавки для большинства пенсионеров так и не было восстановлено.

Что делать, если надбавку не назначили?

Юристы отмечают, что право на эту надбавку продолжает действовать. Если Пенсионный фонд не производит перерасчет, пенсионер может обратиться с соответствующим заявлением или обжаловать отказ в суде.

Вместе с тем следует учитывать, что даже в случае положительного решения суда обычно удается взыскать недоплаченные средства только за последние шесть месяцев до момента обращения. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать оформление причитающихся выплат.

Какие еще есть доплаты в Украине?