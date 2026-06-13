Кто может претендовать на доплату в размере 800 гривен?
Право на эту надбавку имеют граждане со статусом "ребенка войны", то есть украинцы, которым по состоянию на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Закон Украины "О социальной защите детей войны", принятый в 2006 году, гарантировал им ежемесячную доплату в размере 30% минимальной пенсии по возрасту.
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По нынешним показателям ее размер составил бы около 778 гривен в месяц. Однако для большинства пенсионеров эта гарантия так и не реализована в полном объеме.
Почему выплату не назначают автоматически?
Проблемы с начислением возникли еще после принятия закона. В 2011 году размер доплаты фактически сократили до 7% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а впоследствии ее выплату начали ограничивать положениями законов о государственном бюджете.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Хотя Конституционный Суд признал такую практику неправомерной, автоматический начисление надбавки для большинства пенсионеров так и не было восстановлено.
Что делать, если надбавку не назначили?
Юристы отмечают, что право на эту надбавку продолжает действовать. Если Пенсионный фонд не производит перерасчет, пенсионер может обратиться с соответствующим заявлением или обжаловать отказ в суде.
Вместе с тем следует учитывать, что даже в случае положительного решения суда обычно удается взыскать недоплаченные средства только за последние шесть месяцев до момента обращения. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать оформление причитающихся выплат.
Какие еще есть доплаты в Украине?
- Помимо специальных доплат для отдельных категорий граждан, украинское законодательство предусматривает ряд других надбавок к пенсии. Право на них зависит от возраста, продолжительности страхового стажа, состояния здоровья или наличия определенного законом статуса.
- В частности, Пенсионный фонд автоматически начисляет возрастные надбавки по достижении 70, 75 и 80 лет. Также отдельные пенсионеры могут получать надбавки за сверхнормативный страховой стаж, инвалидность или в связи с потерей кормильца.
- Дополнительные выплаты предусмотрены и для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также других льготных категорий. В то же время часть таких надбавок назначается только после личного обращения в Пенсионный фонд и подачи необходимых документов.