Какая будет пенсия у,, если стаж составляет 24 года

Об этом указано на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Формула «, » (в частности, «, ») выглядит следующим образом: П = Зп х Кс.

При этом составляющие формулы:

П – размер пенсии (в гривнах);

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, на основании которой рассчитывается пенсия (также в гривнах);

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Также узнать размер пенсии можно с помощью Пенсионного калькулятора.

Например,, человек,, который вышел на пенсию в 63 года и имеет 24 года стажа,, а также зарабатывал 20 тысяч гривен,, сможет получить пенсию в размере 5 929 гривен.

Скриншот с сайта «Пенсионный калькулятор»

Но если зарплата «вырастет» до 45 тысяч гривен,, то размер пенсии уже составит 11 832 гривны.

Скриншот с сайта «Пенсионный калькулятор»

Вместе с тем напомним, что с 1 января 2026 года количество стажа для выхода на пенсию претерпело изменения.

Сейчас для того,, чтобы выйти на пенсию в 60 лет (как мужчинам, так и женщинам), необходимо иметь 33 года стажа и более. Для того, чтобы получать пенсионные выплаты в 63 года, необходимо иметь не менее 23 лет стажа. А чтобы выйти на пенсию в 65 лет – не менее 15 лет.

Важно! То есть выйти на пенсию с 24 годами стажа можно не ранее 63 лет.

Что еще стоит знать о пенсии и стаже

Если человек работал неофициально,, то эти годы работы не засчитываются в стаж. Это влияет и на размер пенсии. В таких обстоятельствах человек может продолжить работать официально или докупить стаж. Также есть возможность оформить социальную помощь от государства.

В то же время уже со 2 августа правила начисления стажа претерпят изменения. В частности,, закон позволит учитывать те годы,, за которые работодатель не платил единый социальный взнос за работника. Но – с определенными нюансами.

,, – Напомним, что основным документом, подтверждающим стаж, является трудовая книжка. Однако есть немало других документов, которые считаются доказательством официальной работы. Их также можно оцифровать.