Яка буде пенсія, якщо стаж 24 роки

Про це зазначено на сайті Пенсійного фонду України.

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Формула, зокрема, є такою: П = Зп х Кс.

Водночас складники формули:

П – розмір пенсії (у гривнях);

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія (теж у гривнях);

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Також дізнатися розмір пенсії можна за допомогою Пенсійного калькулятора.

Наприклад, людина, яка вийшла на пенсію у 63 роки та має 24 роки стажу, а ще заробляла 20 тисяч гривень, зможе отримати пенсію у розмірі 5 929 гривень.

Скриншот з сайту "Пенсійний калькулятор"

Але якщо зарплата "зросте" до 45 тисяч гривень, то розмір пенсії вже становитиме 11 832 гривні.

Скриншот з сайту "Пенсійний калькулятор"

Водночас нагадаємо, що з 1 січня 2026 року кількість стажу для виходу на пенсію зазнала змін.

Наразі для того, аби вийти на відпочинок в 60 років (як чоловікам, так і жінкам) необхідно мати 33 роки стажу та більше. Для того, аби отримувати пенсійні виплати в 63 роки, слід мати щонайменше 23 роки стажу. А щоб вийти на пенсію у 65 років – не 15 менше років.

Важливо! Тобто вийти на пенсію з 24 роками стажу можливо не раніше 63 років.

Що ще варто знати про пенсію та стаж

Якщо людина працювала неофіційно, то ці роки праці не зараховуються до стажу. Це впливає й на суму пенсії. За таких обставин особа може продовжити працювати офіційно або докупити стаж. Також є можливість оформити соціальну допомогу від держави.

Водночас вже з 2 серпня правила нарахування стажу зазнають змін. Зокрема, закон дозволить враховувати ті роки, за які роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок за працівника. Але – з певними нюансами.

Нагадаємо, що головний документ, який підтверджує стаж – це трудова книжка. Однак є чимало інших документів, які вважаються доказом офіційної роботи. Їх також можна оцифрувати.