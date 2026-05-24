Какая будет пенсия, если работать неофициально?

Украинцы, которые годами работали без официального оформления, могут столкнуться с серьезными проблемами при выходе на пенсию. Причина в том, что для назначения пенсионных выплат учитывается не общий трудовой стаж, а именно страховой период, когда за человека платили ЕСВ, объясняет Пенсионный фонд.

По действующим правилам, для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Именно поэтому даже 20-25 лет работы в тени могут фактически не учесть при назначении пенсии.

Почему украинцы остаются без стажа?

Проблема неофициальной работы в Украине остается массовой уже много лет. Часть людей работала без трудового договора, получала зарплату “в конвертах” или выезжала на заработки без уплаты взносов в Пенсионный фонд Украины.

В результате многие украинцы только перед пенсией узнают, что не имеют достаточного страхового стажа для получения полноценных выплат.

Особенно рискуют:

люди предпенсионного возраста;

работники сезонных сфер;

заробитчане;

и украинцы, которые длительное время работали неофициально.

Что будет с пенсией, если стажа не хватает?

Если человек не имеет необходимого страхового стажа, он может:

продолжить работать официально;

докупить стаж;

или оформить социальную помощь от государства.

Социальная помощь назначается людям от 65 лет, которые не получили права на пенсию и имеют низкие доходы. Ее размер зависит от материального положения семьи и не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Справочно! Фактически такая помощь становится альтернативой пенсии для людей, которые годами работали без официального оформления.

Почему докупить стаж становится все дороже?

Один из вариантов выхода на пенсию раньше – это добровольно уплатить взносы за недостающие годы стажа. Однако после повышения минимальной зарплаты автоматически растет и сумма минимального ЕСВ.

Поэтому докупка даже одного года стажа может стоить десятки тысяч гривен. Именно поэтому эксперты советуют заранее проверять свой страховой стаж в Пенсионном фонде и не откладывать официальное трудоустройство.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?