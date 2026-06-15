Кто может получить пособие по уходу

Подробности рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Согласно информации, поддержка в настоящее время предоставляется:

гражданам Украины, постоянно проживающим на территории страны;

иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине, людям, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

гражданам Польши, находящимся в Украине на условиях, предусмотренных Законом Украины "Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".

Что касается граждан Польши: среднемесячный совокупный доход этих людей за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением помощи, не должен превышать прожиточный минимум, установленный для лиц, утративших трудоспособность (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Также деньги могут получить:

лица с инвалидностью вследствие войны из числа военнослужащих и других лиц, которым назначена пенсия по инвалидности в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", имеющие группу инвалидности, и являются одинокими, и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе;

люди, относящиеся к лицам с инвалидностью вследствие войны в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и получающие пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет (кроме лиц, указанных в подпункте 1 пункта 13): любой группы инвалидности, являются одинокими и по заключению ЛЛК нуждаются в постоянном постороннем уходе;

украинцы, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" и которые являются лицами с инвалидностью I группы вследствие причин, определенных в пункте "б" статьи 16 Закона, или одинокими пенсионерами и по заключению ЛКК нуждаются в постоянном постороннем уходе;

одинокие малообеспеченные лица, которые по заключению ВКК нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности (кроме лиц с инвалидностью I группы и лиц, указанных в подпункте 6 пункта 13);

малообеспеченные лица с инвалидностью I группы, получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности (кроме лиц с инвалидностью, указанных в подпунктах 1 – 3, 6 пункта 13);

одинокие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и по заключению ВКК нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и получающие пенсию в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (кроме лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 13).

Подать документы можно как офлайн (обратившись в ЦНАП или ПФУ), так и онлайн. Такую возможность предоставляют "Дія", портал или мобильное приложение Пенсионного фонда. Также документы можно отправить по почте.

Перечень необходимых документов на данный момент следующий:

заявление;

документ, удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина Украины);

РНОКПП;

декларация о доходах лиц, обратившихся за пособием (но украинцам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью подается в случае необходимости);

решение суда о признании лица недееспособным (если таковое имеется);

решение о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун);

заключение ВКК (для лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе);

документы, подтверждающие участие в боевых действиях в период Второй мировой войны для лиц, относящихся к инвалидам вследствие войны и получающих пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Обратите внимание! Выплата зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 2026 год этот показатель составляет 2 595 гривен. Надбавка – это 40% от суммы. Это означает, что человек получит 1 038 гривен к пенсии.

Что еще стоит знать о пенсиях

Украинцы имеют право на эту надбавку к пенсии в размере почти 800 гривен. Речь идет о пожилых людях со статусом "ребенок войны". То есть это те люди, которым по состоянию на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

Также некоторые пенсионеры имеют право на денежную доплату в размере 20% к своим пенсионным выплатам. Такие люди должны соответствовать некоторым важным критериям. Самый важный – пожилой человек должен не менее 6 месяцев жить или работать в горном населенном пункте.