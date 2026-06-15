Хто отримує найбільші пенсії в Україні

Найбільшу виплату – 2,3 мільйони гривень на рік – задекларував Василь Німченко, як свідчать дані Опендатабота.

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Водночас рекорд серед суддів встановив Віктор Школяров, чия пенсія становить майже 3 мільйони гривень.

Водночас максимальна щомісячна пенсія судді сягнула 249,9 тисячі гривень.

Попри різницю в рекордних виплатах, медіанна пенсія серед депутатів і суддів майже однакова – близько 228 тисячі гривень на рік,

– йдеться на сайті.

Найбільшу пенсію серед депутатів отримав, як вже зазначалося вище, Василь Німченко. У минулому він був суддею Конституційного суду України. За рік чоловік задекларував 2,3 мільйона гривень виплат. Це понад 192 тисячі гривень на місяць.

Друге місце посів депутат та адвокат Михайло Новіков. Згідно з інформацією, Новіков також працював суддею та має звання Заслуженого юриста України. Його пенсія становила 1,46 мільйона гривень за 2025 рік або майже 122 тисячі гривень щомісяця.

Третє місце – це Андрій Кожем’якін – багаторічний народний депутат від партії "Батьківщини" та генерал-лейтенант, чия пенсія за минулий рік становила 973 тисячі гривень на рік (це понад 81 тисяча гривень на місяць).

Проте пенсії деяких суддів значно більші. Наприклад, у Віктора Школярова – судді Верховного суду України – річна пенсія склала майже 3 мільйони гривень. Це у середньому 249,9 тисячі гривень на місяць.

На другому місці – суддя Верховного суду України Тетяна Жайворонок – із пенсією 2,85 мільйона гривень на рік або 237,6 тисячі гривень на місяць.

Зверніть увагу! Замикає трійку Степан Домусчі – 2,72 мільйона гривень на рік чи понад 226 тисячі гривень щомісяця. Він був суддею П’ятого апеляційного адміністративного суду, але торік пішов у відставку.

Що ще слід знати про пенсії

Виплата пенсій в Україні зазвичай здійснюються у період з 4 по 25 число. Якщо пенсія надходить саме на банківський рахунок, то кошти найчастіше "приходять" між 4 та 10 числом. Якщо надходження грошей передбачено через Укрпошту, то дата визначається окремим графіком доставки.

Водночас підвищення пенсій влітку може стосуватися вікових доплат та інших надбавок. Однак "загальне" підвищення не планується. Річ у тім, що саме індексація пенсій відбувається щорічно весною. І жодних змін у цьому питання не передбачено.