На що витратити "тисячу Зеленського"?
Оформити у 2026 році гроші від держави вже не можна, проте можна витратити, пише 24 Канал.
Серед дозволених витрат:
- Комунальні послуги – світло, газ, опалення, вода;
- Продукти харчування – оплата в окремих супермаркетах та мережах;
- Ліки та медичні вироби – у аптеках, визначених в переліку "Нацкешбек";
- Книги та друкована продукція.
- Поштові послуги.
- Донати на ЗСУ та інші благодійні організації.
Які потрібні коди для оплати?
Розрахунок відбувається за MCC-кодами. Якщо код магазину входить у перелік – платіж пройде. Дозволені MCC-коди:
- 4900 – комунальні послуги.
- 5411 – продуктові магазини та супермаркети.
- 5499 – інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати).
- 5912 – аптеки.
- 5942, 5994 – книги та друковані видання.
- 8398 – благодійні організації.
- 9402 – поштові послуги.
Якщо код продавця не відповідає дозволеним категоріям, оплатити "зимовою підтримкою" не можна.
Розплатитися в мережах харчування McDonalds, KFC та інших теж не вийде – їхній код MCC – 5814 або 5812.
Лайфхаки та лазівки від українців
Шляхом спроб і помилок українці дізналися, що ще можна оплатити 1 000 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf.
Одна з користувачів розповіла, що прийшла до відділення "Укрпошти" отримувати посилку з післяплатою і вирішила спробувати сплатити її карткою "Національний кешбек", на яку нараховується "зимова тисяча". Оплата пройшла успішно.
За словами жінки, вона була здивована, адже замовила пряжу, а такі товари не входять до переліку, дозволеного для оплати "зимовою підтримкою".
У коментарях користувачі ділилися власними прикладами, куди їм вдалося витратити "ім’я тисячу". Декому навіть вдалося сплатити косметику під час отримання посилок на "Укрпошті". А ось скористатися торішньою лазівкою із оплати замовлень доставки їжі вже не вийде – цього року можливість обмежена.
Де саме можна витратити гроші?
"Тисячу Зеленського" можна витратити в 14 магазинах та онлайн-маркетах, включаючи NOVUS, Auchan, Rozetka та інші. Кошти, отримані через "Національний кешбек", можна витратити до 30 червня 2026 року, а через Укрпошту – до кінця лютого 2026 року.
Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.Програму "тисяча Зеленського" можна витратити на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек".
"Тисячу Зеленського" можна витратити також на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек". Це можна зробити в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптових цін" та інших.