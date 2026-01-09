На що витратити "тисячу Зеленського"?

Оформити у 2026 році гроші від держави вже не можна, проте можна витратити, пише 24 Канал.

Дивіться також У січні українцям можуть нарахувати соціальну допомогу: хто отримає кошти

Серед дозволених витрат:

Комунальні послуги – світло, газ, опалення, вода;

Продукти харчування – оплата в окремих супермаркетах та мережах;

Ліки та медичні вироби – у аптеках, визначених в переліку "Нацкешбек";

Книги та друкована продукція.

Поштові послуги.

Донати на ЗСУ та інші благодійні організації.

Які потрібні коди для оплати?

Розрахунок відбувається за MCC-кодами. Якщо код магазину входить у перелік – платіж пройде. Дозволені MCC-коди:

4900 – комунальні послуги.

5411 – продуктові магазини та супермаркети.

5499 – інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати).

5912 – аптеки.

5942, 5994 – книги та друковані видання.

8398 – благодійні організації.

9402 – поштові послуги.

Якщо код продавця не відповідає дозволеним категоріям, оплатити "зимовою підтримкою" не можна.

Розплатитися в мережах харчування McDonalds, KFC та інших теж не вийде – їхній код MCC – 5814 або 5812.

Лайфхаки та лазівки від українців

Шляхом спроб і помилок українці дізналися, що ще можна оплатити 1 000 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf.

Одна з користувачів розповіла, що прийшла до відділення "Укрпошти" отримувати посилку з післяплатою і вирішила спробувати сплатити її карткою "Національний кешбек", на яку нараховується "зимова тисяча". Оплата пройшла успішно.

За словами жінки, вона була здивована, адже замовила пряжу, а такі товари не входять до переліку, дозволеного для оплати "зимовою підтримкою".

У коментарях користувачі ділилися власними прикладами, куди їм вдалося витратити "ім’я тисячу". Декому навіть вдалося сплатити косметику під час отримання посилок на "Укрпошті". А ось скористатися торішньою лазівкою із оплати замовлень доставки їжі вже не вийде – цього року можливість обмежена.

Де саме можна витратити гроші?