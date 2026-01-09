На что потратить "тысячу Зеленского"?

Оформить в 2026 году деньги от государства уже нельзя, однако можно потратить, пишет 24 Канал.

Среди разрешенных расходов:

Коммунальные услуги – свет, газ, отопление, вода;

Продукты питания – оплата в отдельных супермаркетах и сетях;

Лекарства и медицинские изделия – в аптеках, определенных в перечне "Нацкешбек";

Книги и печатная продукция.

Почтовые услуги.

Донаты на ВСУ и другие благотворительные организации.

Какие нужны коды для оплаты?

Расчет происходит по MCC-кодам. Если код магазина входит в перечень – платеж пройдет. Разрешенные MCC-коды:

4900 – коммунальные услуги.

5411 – продуктовые магазины и супермаркеты.

5499 – другие продовольственные точки (специализированные магазины, рынки, автоматы).

5912 – аптеки.

5942, 5994 – книги и печатные издания.

8398 – благотворительные организации.

9402 – почтовые услуги.

Если код продавца не соответствует разрешенным категориям, оплатить "зимней поддержкой" нельзя.

Расплатиться в сетях питания McDonalds, KFC и других тоже не получится – их код MCC – 5814 или 5812.

Лайфхаки и лазейки от украинцев

Путем проб и ошибок украинцы узнали, что еще можно оплатить 1 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

Одна из пользователей рассказала, что пришла в отделение "Укрпочты" получать посылку с наложенным платежом и решила попробовать оплатить ее карточкой "Национальный кэшбек", на которую начисляется "зимняя тысяча". Оплата прошла успешно.

По словам женщины, она была удивлена, ведь заказала пряжу, а такие товары не входят в перечень, разрешенного для оплаты "зимней поддержкой".

В комментариях пользователи делились собственными примерами, куда им удалось потратить "имя тысячу". Некоторым даже удалось оплатить косметику во время получения посылок на "Укрпочте". А вот воспользоваться прошлогодней лазейкой по оплате заказов доставки еды уже не получится – в этом году возможность ограничена.

Где именно можно потратить деньги?