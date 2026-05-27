Терміни використання коштів

Якщо пропустити термін, невикористані кошти повернуться до державного бюджету, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Дивіться також Кошти надійдуть вже через 7 днів: українці можуть отримати 2 тисячі гривень через Дію

Раніше українці віком від 40 років мали час до кінця, щоб обрати медичний заклад, записатися на прийом та пройти обстеження, передбачені програмою "Скриніг здоров'я 40+".

Однак віднедавна після зарахування коштів у них є усього два місяці, щоб скористатися такою можливістю.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Тож наразі діють такі чіткі терміни:

Якщо людина отримала кошти на обстеження до 1 травня 2026 року, то пройти його вона має до 30 червня 2026 року .

. Тим, хто подавав заявку після 1 травня 2026 року, кошти будуть доступні рівно 60 днів з моменту зарахування.

Аби ви могли подбати про себе завчасно, існує національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Вона допомагає виявити ризики ще до появи серйозних симптомів чи вже захворювань. Не відкладайте здоров’я на потім – пройдіть Скринінг здоров’я 40+,

– закликало МОЗ.

Обстеження можуть зробити лікарі одного з 2 089 медичних закладів по всій країні, які вже долучилися до програми. Вони проведуть три перевірки:

анкетування, щоб оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу та проблем ментального здоров'я.

лабораторні дослідження, щоб дізнатися про роботу серця, судин та нирок.

та фізикальне обстеження, тобто вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту тощо.

Зауважте! Обрати медичний заклад для проходження скринінгу українці можуть на сайт державної програми screening.moz.gov.ua.

Нагадаємо, у перші чотири місяці 2026 року українці, яким виповнювалося 40 років, не могли одразу подати заявку на виплату за програмою "Скринінг здоров’я". Після досягнення цього віку потрібно було чекати ще 30 днів. Однак у травні правила змінили, і тепер оформити допомогу можна одразу після 40-річчя.

Подати заявку, як і раніше, можна двома способами – онлайн через застосунок Дія або офлайн у Центрі надання адміністративних послуг. Після оформлення та підтвердження заявки кошти надходять на картку протягом семи днів.

Для отримання виплати необхідно оформити Дія.Картку, саме на неї зараховують 2 тисячі гривень для оплати медичного скринінгу. Якщо така картка вже є, додатково відкривати нову не потрібно.

Українці, які не користуються застосунком "Дія", можуть оформити спеціальний рахунок у банку-партнері програми, а потім звернутися до ЦНАПу. Там адміністратори допоможуть подати заявку та прив’язати рахунок для зарахування коштів.