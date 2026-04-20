На що можна витратити кошти?

Мова йде про людей, яким виповнилося 40 років. Держава виплачує їм кошти за новою програмою "Скринінг здоровʼя 40+" для проходження медичного обстеження, зазначає Дія.

Програма "Скринінг здоров'я" спрямована на раннє виявлення:

серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету;

проблем психічного здоров'я.

Наразі вже понад 215 тисяч українців долучились до програми, а безпосередньо скринінг пройшли майже 20 тисяч людей.

Обстеження здоров'я за програмою включає три можливі перевірки:

Анкетування, під час якого лікарі оцінюють ризики серцево-судинних хвороб, цукрового діабету 2-го типу та проблем ментального здоров'я.

Лабораторні дослідження, які мають показати роботу серця, судин, нирок.

Фізикальне обстеження, як включає вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту тощо.

Важливо! Людина сама обирає зручний медичний заклад для обстеження. Головне, щоб він був учасником програми. Перелік зареєстрованих клінік можна знайти на сайті screening.moz.gov.ua.

Як оформити кошти через Дію?

Найперша умова для отримання коштів – вік 40 років. Запрошення на скринінг має надійти людині у застосунку Дія на 30-й день після дня народження, розповіла 24 Каналу заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Тобто якщо у вас день народження, наприклад, 1 січня, сповіщення про запрошення на скринінг вам надійде 31 січня. Саме на 30-й день ви зможете подати заяву на отримання коштів у межах програми скринінгу здоров'я,

– зауважила чиновниця.

Щоб оформити кошти, потрібно зробити кілька кроків:

дочекатися сповіщення після 40 років;

підтвердити свою участь у програмі;

замовити Дія.Картку в застосунку або використати свою, якщо є оформлена.

Вже за 7 днів на неї надійдуть 2 тисячі гривень. Ці можна використати лише на медичне обстеження у медичних закладах, які беруть участь в програмі. Отримати готівкою кошти не вийде.

Фото: Як формити 2 тисячі гривень через Дію / Міністерство охорони здоров'я

Важливо! Якщо мобільного застосунку Дія у людини немає, вона теж може пройти обстеження. Для цього необхідно замовити картку зі спеціальним рахунком у банку, що підтримує програму. Після цього потрібно звернутися до найближчого ЦНАПу, де вже адміністратори допоможуть подати заявку і прив’язати рахунок для виплати коштів.

