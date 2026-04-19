Кому підвищили пенсії на 5000 гривень?

У 2026 році держава переглянула підхід до мінімальних пенсійних гарантій для родин загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців. І це не просто точкова доплата, а суттєве підвищення базового рівня виплат, повідомляє ПФУ.

Тобто, мінімальну виплату для кожного непрацездатного члена родини, як от батьків, подружжя або дітей, підвищили до 12 810 гривень. Фактично це плюс 5 100 гривень на одну особу порівняно з попереднім рівнем.

А для сімей, де допомогу отримують одразу кілька людей, встановили інший мінімум у розмірі 10 020 гривень. У цьому випадку підвищення склало 3 920 гривень.

Цікаво! Ці суми не є фіксованими в довгостроковій перспективі. Більше того, вони підлягають щорічній індексації, а перерахунок відбувається автоматично.

За словами відомства, це підвищення відображає поступову зміну логіки соціальної політики. Акцент зміщується з формальних мінімумів на реальні потреби конкретних сімей.

Як оформлюється виплата для родин загиблих та зниклих безвісти військових?

Алгоритм оформлення залежить від статусу військовослужбовця до моменту загибелі або зникнення безвісти, пише "Судово-юридична газета".

Якщо пенсія раніше не призначалася, документи подаються через орган, у якому він проходив службу.

Якщо ж виплати вже були відкриті, звернення здійснюється до Пенсійного фонду за місцем проживання або фактичного перебування.

Потрібно підтвердити особу заявника, родинні зв’язки, факт смерті або зникнення безвісти, а також надати документи, що засвідчують непрацездатність чи інші підстави для отримання виплат. У низці випадків додатково враховуються дані про страховий стаж або інвалідність.

Зверніть увагу! Виплати призначаються за умови, що смерть пов’язана з проходженням служби, безпосередньо під час виконання обов’язків, упродовж трьох місяців після звільнення або пізніше, якщо причиною стали поранення чи захворювання, отримані під час служби.

