Кто может получить 2 гривны от правительства

После рассмотрения заявки человек получает 2 тысячи гривен поддержки от государства, о чем сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Деньги можно потратить на оплату обследований в медицинском учреждении. Но только в том, которое участвует в программе.

Как отметила Свириденко, такой скрининг помогает выявить риски для жизни и здоровья на ранних стадиях, а также предотвратить их развитие. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, а также об оценке психического здоровья человека.

Пройти скрининг можно в 2 227 пунктах оказания услуги — в государственных, коммунальных или частных медицинских учреждениях. Выбор учреждения не зависит от места проживания или регистрации.

Подать заявку можно через приложение "Дія" или офлайн — в ЦНАП. После получения средств можно уже записаться на обследование.

Что ещё известно о программе "Скрининг здоровья 40+"

Напомним, что условия программы "Скрининг здоровья 40+" изменились. Если деньги не будут использованы в течение двух месяцев, то они автоматически вернутся в бюджет.

В рамках государственной программы украинцам предлагают три вида обследований. Речь идет об анкетировании, лабораторных исследованиях и физикальном обследовании.